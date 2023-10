Insights sobre as órbitas e composições dos planetas anões revelados pelo Telescópio Espacial James Webb

Um estudo recente liderado por uma equipe internacional de astrônomos usou o Telescópio Espacial James Webb (JWST) para observar e estudar três planetas anões no Cinturão de Kuiper: Sedna, Gonggong e Quaoar. As observações foram realizadas usando o Espectrômetro de Infravermelho Próximo (NIRSpec) de Webb e forneceram novos insights sobre as órbitas e composições desses objetos distantes.

O Cinturão de Kuiper é uma região no limite do nosso sistema solar povoada por objetos. Tem sido uma fonte de descobertas científicas e desempenhou um papel crucial na compreensão da história do nosso sistema solar. A disposição dos Objetos do Cinturão de Kuiper (KBOs), também conhecidos como Objetos Transnetunianos (TNOs), fornece informações valiosas sobre as correntes gravitacionais que moldaram o sistema solar e sugere uma história dinâmica de migrações planetárias.

O estudo, liderado por Joshua Emery da Northern Arizona University, revelou que os três planetas anões no Cinturão de Kuiper exibem composições e características orbitais interessantes. As observações mostraram a presença de hidrocarbonetos leves e moléculas orgânicas complexas que se acredita serem o resultado da irradiação de metano.

Trabalhos anteriores sugeriram que estes planetas anões podem ter gelos voláteis nas suas superfícies semelhantes a outros corpos transnetunianos como Plutão e Éris. No entanto, as órbitas distintas de Sedna, Gonggong e Quaoar levantaram questões sobre a presença destes voláteis devido aos diferentes regimes de temperatura e ambientes de irradiação que experimentam.

Usando o instrumento NIRSpec de Webb, a equipe observou todos os três planetas anões no espectro do infravermelho próximo. Os espectros resultantes mostraram abundância de etano (C2H6) nos três corpos, com Sedna exibindo os níveis mais elevados. Acetileno (C2H2) e etileno (C2H4) também foram detectados em Sedna. Essas moléculas são produtos de irradiação direta do metano. As diferenças na abundância dessas moléculas são atribuídas às variações de temperatura e ambientes de irradiação experimentados pelos planetas anões.

Estas novas informações fornecidas pelas observações do JWST contribuem para a nossa compreensão da Cintura de Kuiper e da dinâmica do sistema solar exterior. Ao estudar a composição e as órbitas destes objetos distantes, os cientistas podem continuar a descobrir a rica história e evolução da nossa vizinhança cósmica.

Definições:

– Cinturão de Kuiper: Uma região no limite do nosso sistema solar, além da órbita de Netuno, composta por inúmeros objetos gelados.

– Objetos Transnetunianos (TNOs): Objetos que orbitam além da órbita de Netuno nas bordas externas do sistema solar.

– Telescópio Espacial James Webb (JWST): Um telescópio espacial lançado pela NASA que foi projetado para observar o universo em luz infravermelha.

– Espectrômetro de infravermelho próximo (NIRSpec): Um instrumento no JWST que mede a intensidade da luz na faixa do infravermelho próximo.

– Planetas anões: corpos celestes que orbitam o Sol, não são luas e têm uma forma quase esférica, mas não limparam as suas órbitas de outros detritos.

– Irradiação de metano: Processo no qual as moléculas de metano são expostas à radiação, resultando na formação de outras moléculas.

Fontes:

– Emery, JP et al. (2023) “Pré-impressão de estudo sobre Sedna, Gonggong e Quaoar” (Icarus)

– NASA – Missão do Telescópio Espacial James Webb