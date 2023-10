O impacto duradouro da caça às baleias: perda genética nas populações de baleias

By

Um novo estudo revela que a diversidade genética das baleias, especificamente das baleias azuis e jubarte, foi significativamente reduzida devido aos efeitos devastadores da caça comercial à baleia no século XX. A equipe de pesquisa internacional descobriu isso analisando ossos de baleia bem preservados, datados de mais de 20 anos, encontrados perto de estações baleeiras abandonadas na Ilha Geórgia do Sul, no Oceano Atlântico Sul.

O estudo se concentrou em três espécies: baleias azuis, barbatanas e jubarte. As descobertas indicam que as baleias azuis e jubarte perderam linhagens inteiras de DNA materno. As linhagens maternas são importantes porque carregam memórias culturais, como o conhecimento dos locais de alimentação e reprodução, que são transmitidas de geração em geração. Perder uma linhagem materna significa perder conhecimentos valiosos.

Durante o século XX, à medida que as populações de baleias diminuíam a nível mundial, os baleeiros voltaram a sua atenção para o Hemisfério Sul, resultando na morte de mais de 20 milhões de baleias só na região. A Ilha Geórgia do Sul, situada a cerca de 2 quilómetros a leste das Ilhas Malvinas, foi um dos locais onde foram instaladas estações baleeiras. Aproximadamente 1,300 baleias foram mortas perto da ilha durante este período.

Embora algumas populações de baleias no Atlântico Sul mostrem sinais de recuperação, permanecem bem abaixo dos números estimados antes da caça às baleias. As lentas taxas de reprodução das grandes baleias de barbatanas, incluindo as baleias azuis e jubarte, contribuem ainda mais para o seu baixo número atual. Estas baleias icónicas ainda são raramente vistas em determinados habitats, indicando uma possível extirpação ou extinção local de populações.

O estudo fornece um otimismo cauteloso sobre a recuperação geral das baleias azuis, jubarte e-comuns no Atlântico Sul devido à sua diversidade genética relativamente alta. No entanto, as linhagens maternas de DNA nas baleias azuis e jubarte foram perdidas. Embora a maioria das baleias vivas hoje sejam descendentes daquelas que sobreviveram à era baleeira, alguns sobreviventes daquela época ainda podem existir. Dado que estas baleias podem viver 90 anos ou mais, há um sentimento de urgência em documentar a sua informação genética antes que esta se perca para sempre.

Compreender a história genética das populações de baleias é crucial para informar os esforços de conservação e proteger o que resta. Os cientistas pretendem aprender com o passado para mitigar novas perdas no futuro. A investigação realizada na Ilha Geórgia do Sul proporciona uma oportunidade única para preservar indefinidamente a história genética das baleias, mas o aumento das temperaturas devido às alterações climáticas pode ameaçar a preservação do ADN nos ossos.

Ao esclarecer o impacto da caça comercial às baleias, este estudo enfatiza a necessidade de esforços contínuos para proteger e conservar as populações de baleias. Preservar o legado genético destas magníficas criaturas é de suma importância, pois permite uma melhor compreensão do estado passado, presente e futuro das baleias nos nossos oceanos.

Fonte: Jornal da Hereditariedade