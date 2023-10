Lua Nova, Novo Eclipse: Um Espetáculo nos Céus

By

Uma dança celestial está prestes a acontecer no céu noturno, enquanto um eclipse lunar enfeita nossa visão duas semanas após um notável eclipse solar. Este mês, em 28 de outubro, a lua irá roçar a borda norte da sombra da Terra, criando uma exibição visual impressionante.

Embora o recente eclipse solar tenha emocionado o público com seu “anel de fogo”, o próximo eclipse lunar parcial será um espetáculo completamente diferente. Infelizmente, aqueles que testemunharam o eclipse solar podem perder este evento lunar, pois ocorrerá durante o dia, quando a lua estiver abaixo do horizonte. Desta vez, o Hemisfério Oriental, incluindo o Canadá e a Nova Inglaterra, estará na posição privilegiada para testemunhar o desenrolar do eclipse.

À medida que a lua nasce no céu noturno, os residentes das províncias marítimas canadenses podem vislumbrar a umbra, a parte interna mais escura da sombra da Terra, escorregando da superfície da lua. Os observadores mais atentos na Nova Inglaterra também podem notar o leve sombreamento da penumbra, a parte externa mais clara da sombra.

Para capturar a melhor visão do eclipse, lembre-se de que a lua nasce assim que o sol se põe, fazendo com que o céu crepuscular fique intensamente iluminado. Para uma imagem nítida da lua, espere até que o céu escureça ligeiramente e a lua suba acima do horizonte. Terra Nova e Labrador experimentarão o eclipse intermediário na época do nascer da lua, permitindo uma oportunidade de visualização um pouco mais longa.

Aqui está uma linha do tempo dos eventos do eclipse (na hora local):

– Lua entra na penumbra: Não visível

– Lua entra na umbra: Não visível

– Eclipse médio: 5h45 (EDT)

– Lua sai da umbra: 5h52 (ADT)

– Lua sai da penumbra: 6h26 (ADT)

Durante o eclipse, a lua fará a transição gradual da penumbra para a umbra. A penumbra, uma tênue extremidade externa da sombra da Terra, começará a apresentar sombras fracas no lado esquerdo da lua. Conforme o tempo passa, a borda da lua entrará na umbra mais escura, marcando o início do eclipse parcial. A umbra cobrirá apenas uma pequena porção do diâmetro da lua, atingindo um pouco a cratera Tycho.

O eclipse chegará ao fim após 77 minutos, quando a lua sair da umbra, deixando para trás uma memória fascinante para aqueles que tiveram a sorte de testemunhá-lo.

Perguntas frequentes (FAQ):

P: O que é um eclipse lunar?

R: Um eclipse lunar ocorre quando a Terra se alinha entre o sol e a lua, lançando uma sombra na lua.

P: O próximo eclipse lunar será visível em todo o mundo?

R: Não, este eclipse será visível principalmente no Hemisfério Oriental, com o Canadá e a Nova Inglaterra tendo a melhor vista.

P: Com que frequência ocorrem eclipses?

R: Os eclipses do Sol e da Lua normalmente ocorrem em pares, com um eclipse lunar ocorrendo duas semanas antes ou depois de um eclipse solar.

P: Quando ocorrerá o próximo eclipse lunar?

R: O próximo eclipse lunar será um evento penumbral em 25 de março do próximo ano, favorecendo a América do Norte e do Sul.

P: Como posso capturar a melhor visão do eclipse?

R: Espere até que o céu fique mais escuro e a lua fique mais alta acima do horizonte para garantir uma imagem nítida. Considere o uso de telescópios ou binóculos para ver mais de perto.

Enquanto a Lua visita a sombra da Terra, vamos nos deleitar com as maravilhas do nosso universo e apreciar os momentos fugazes deste balé celestial.