A expedição Bonkers e Brilliant Fram: uma ousada aventura científica

A expedição Fram, liderada pelo explorador norueguês Fridtjof Nansen no final de 1800, continua a ser uma das expedições científicas mais notáveis ​​e audaciosas da história. O objetivo era chegar ao Pólo Norte, uma façanha que escapou aos exploradores durante séculos devido às condições traiçoeiras do Oceano Ártico congelado.

Ao contrário da viagem até ao Pólo Sul, que exigia a travessia por terra, chegar ao Pólo Norte significava navegar num oceano congelado e em constante mudança. Os blocos de gelo representavam uma ameaça constante, pois os navios eram espremidos e esmagados quando o gelo se juntava. Ninguém conseguiu encontrar uma forma de ultrapassar este obstáculo até que um naufrágio no lado russo do Árctico levou à descoberta de uma corrente que fluía do lado russo para o lado canadiano.

Nansen, juntamente com o construtor naval escocês Colin Archer, projetaram um navio revolucionário chamado Fram, que poderia suportar a pressão do gelo. O navio foi construído como uma fruteira de madeira, com formato arredondado e leme retrátil. Foi feito inteiramente de carvalho maciço e projetado para saltar para cima quando espremido pelo gelo, permitindo que flutue na superfície e seja carregado pela corrente em direção ao Pólo Norte.

A tripulação partiu com suprimentos para cinco anos e esperou que o gelo os levasse ao seu destino. No entanto, depois de um ano e meio, perceberam que estavam fora do curso e que dificilmente chegariam ao Pólo Norte. Nansen e um companheiro decidiram caminhar em direção ao pólo, mas o movimento do gelo impossibilitou o progresso. Eventualmente, eles tiveram que voltar atrás e encontrar um caminho de volta à civilização.

Apesar de não ter alcançado o seu objetivo final, a expedição Fram foi revolucionária na sua abordagem e contribuições científicas. A tripulação coletou dados valiosos sobre o gelo do Ártico que ninguém havia obtido durante um século. Hoje, suas medições ainda são utilizadas em pesquisas científicas.

Em 2019, a expedição MOSAIC tentou uma viagem semelhante ao Fram, usando como referência os dados recolhidos pela equipa de Nansen. Embora as condições do gelo tenham mudado ao longo do tempo, o valor científico da expedição Fram permanece significativo.

A ousadia, o rigor científico e a tolice inerente da expedição Fram fazem dela um capítulo notável na história da exploração. Serve como um testemunho da curiosidade humana e do desejo de ultrapassar limites, mesmo diante da adversidade.

