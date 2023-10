Os primeiros fósseis do Mioceno na África Oriental lançam luz sobre a história evolutiva

Uma equipa internacional de investigadores, incluindo o Programa de Geocronologia e Geologia do Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), fez uma descoberta emocionante na África Oriental. Num artigo publicado na revista iScience, a equipa relata a descoberta dos primeiros fósseis de mamíferos do Miocénico no Parque Nacional da Gorongosa, em Moçambique, um local importante para a compreensão da evolução dos ecossistemas africanos e do seu impacto na linhagem dos hominídeos.

O estudo, liderado pela Dra. Susana Carvalho, da Universidade de Oxford, faz parte do Projecto Paleo-Primata da Gorongosa, que visa proteger a biodiversidade e promover o desenvolvimento da comunidade local. Entre as descobertas da equipa estão dentes fósseis do período Miocénico, que durou entre 5 e 23 milhões de anos atrás e desempenhou um papel crucial na origem dos macacos africanos.

Além disso, os pesquisadores conseguiram determinar datas radiométricas para a formação geológica chamada Mazamba, reconstruir a paleovegetação da região com base em carbonatos pedógenos e madeiras fósseis, e descrever vários fósseis, incluindo vertebrados e invertebrados marinhos, répteis, mamíferos terrestres e madeiras fósseis de paleoambientes costeiros. Notavelmente, eles descobriram uma nova espécie de hyrax gigante pesando entre 124 e 153 quilogramas.

Este estudo inovador fornece informações valiosas sobre uma região africana anteriormente inexplorada. Mark Sier, cientista afiliado do CENIEH e bolseiro Marie Sklodowska-Curie da Universidade de Utrecht, destaca a importância da investigação, afirmando: “Este estudo abre uma perspectiva inteiramente nova sobre uma região africana que, até agora, estava paleontologicamente vazia”. Sier está atualmente investigando a influência dos ciclos orbitais nos sedimentos na África Oriental como parte de seu projeto em andamento.

No geral, a descoberta destes fósseis do Mioceno na África Oriental contribui para a nossa compreensão da história evolutiva da região e lança luz sobre os processos que moldaram os ecossistemas africanos e influenciaram o desenvolvimento dos hominídeos. A investigação realizada no Parque Nacional da Gorongosa sublinha a importância dos estudos paleontológicos para os esforços de conservação e iniciativas de desenvolvimento comunitário.

