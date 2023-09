Explorando os primeiros anos do universo: cosmologia observacional e experimentos de rádio

Cynthia Chiang, professora associada de física na Universidade McGill, sempre gostou de trabalhar com as mãos. Esta paixão levou-a ao campo da cosmologia observacional, onde estuda a origem e o desenvolvimento do cosmos através da recolha de dados sobre os primeiros anos do universo.

A jornada de Chiang na cosmologia observacional começou quando ela visitou um laboratório no Instituto de Tecnologia da Califórnia durante seu processo de inscrição para a pós-graduação. Ela ficou imediatamente cativada pelos equipamentos de vácuo e criostatos e sabia que queria seguir nessa área. Após concluir seu doutorado, ela se juntou à equipe científica do telescópio Planck para estudar a radiação cósmica de fundo em micro-ondas (CMB). No entanto, Chiang desejava trabalhar na construção de seu próprio instrumento.

Enquanto contemplava os seus próximos passos, Chiang passou um ano no Pólo Sul como cientista de inverno para o Telescópio do Pólo Sul. Durante seu tempo lá, ela se interessou por ondas de rádio cósmicas e fez a transição do estudo de microondas cósmicas para ondas de rádio cósmicas. Chiang está agora focado na construção, implantação e operação de instrumentos que possam detectar sinais de rádio das eras cruciais do universo primitivo, especificamente a idade das trevas e o amanhecer cósmico.

A idade das trevas refere-se a uma época em que o universo era composto principalmente de gás hidrogênio neutro. O amanhecer cósmico ocorreu um pouco mais tarde, quando as primeiras estrelas foram formadas. Estas eras são difíceis de observar, exigindo que os investigadores vão a locais remotos na Terra para minimizar a interferência do resto do cosmos.

Os instrumentos construídos à mão por Chiang visam capturar a luz do primeiro nascer do sol cósmico e da idade das trevas que o antecedeu. Atualmente, apenas uma equipa, chamada EDGES, relatou potenciais observações da era do amanhecer cósmico, mas os seus resultados ainda precisam de confirmação ou refutação de outros instrumentos.

Numa entrevista à Quanta, Chiang discute as suas experiências no Pólo Sul, as especificidades do seu trabalho em cosmologia observacional e a emoção de resolver mistérios através da investigação científica.

Definições:

Cosmologia Observacional: O estudo da origem, estrutura e evolução do universo por meio da coleta e análise de dados observacionais.

Fundo Cósmico de Microondas (CMB): Radiação relíquia do Big Bang, que é usada para estudar o universo primitivo.

Idade das Trevas Cósmica: Um período no início do universo, quando o universo era composto principalmente de gás hidrogênio neutro, resultando em um céu escuro desprovido de estrelas e galáxias.

Amanhecer Cósmico: A época em que as primeiras estrelas começaram a se formar, marcando o fim da Idade das Trevas. Estas primeiras estrelas eram diferentes das estrelas observadas no universo atual.

Linha de 21 centímetros: Um comprimento de onda de rádio específico emitido por átomos de hidrogênio, que pode ser usado para estudar diferentes épocas da história do universo.

