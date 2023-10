O impacto oculto: descobrindo as crateras ocultas dos meteoros da Terra

By

O sistema solar está repleto de evidências de colisões violentas e impactos de meteoros. No entanto, na Terra, estes sinais são frequentemente raros e obscuros. Ao contrário da Lua ou de Mercúrio, as crateras da Terra foram apagadas por processos naturais como vento, água e placas tectônicas. Algumas crateras são subduzidas na crosta terrestre, enquanto outras permanecem escondidas sob mantos de gelo, corpos d'água ou camadas de sedimentos. Isto tornou difícil detectar e estudar crateras no nosso planeta até recentemente.

Os cientistas desenvolveram vários métodos para identificar e confirmar a presença de crateras. Um dos indicadores mais confiáveis ​​é a presença de quartzo chocado, que é um tipo de rocha que apresenta evidências de aumento repentino de pressão, normalmente causado por um evento de impacto. Outro sinal revelador é a formação de cones estilhaçados, características em forma de cone que só são encontradas em locais de impacto. Além disso, a descoberta de polimorfos de alta pressão, grãos microscópicos de rochas com estrutura cristalina modificada, confirma ainda mais a presença de uma cratera.

Apesar dos desafios, os pesquisadores conseguiram descobrir inúmeras crateras ocultas de meteoros na Terra. Aqui estão alguns exemplos notáveis:

1. Cratera de impacto da geleira Hiawatha: escondida sob um quilômetro de gelo no noroeste da Groenlândia, esta cratera de 31 quilômetros de diâmetro permaneceu desconhecida até 2018. Acredita-se que o impacto tenha ocorrido há aproximadamente 58 milhões de anos e é a cratera conhecida mais ao norte.

2. Cratera de meteoros da Baía de Chesapeake: Escondida sob centenas de metros de sedimentos, esta enorme cratera de meteoros foi encontrada em 1983. O impacto, que ocorreu há cerca de 35 milhões de anos, criou tsunamis que atingiram a Europa e influenciaram a formação da Baía de Chesapeake.

3. Bacia de Sudbury: Formada há 1.8 mil milhões de anos em Ontário, Canadá, esta cratera erodida é um dos maiores locais de impacto na Terra. O impacto resultou de um cometa e fez com que a rocha derretida subisse do manto para a bacia, com material ejetado espalhado por todo o mundo.

4. Chicxulub, o assassino dos dinossauros: A cratera de impacto Chicxulub, localizada na costa do México, foi causada pelo asteróide responsável pela extinção dos dinossauros. Esta bacia de 180 quilómetros de diâmetro foi descoberta uma década depois de os cientistas terem identificado uma camada de material extraterrestre, confirmando a ligação do impacto com o evento de extinção em massa.

5. Nadir: Enterrada sob quase meio quilómetro de sedimentos, esta cratera perto do monte submarino Nadir, na costa da África Ocidental, foi descoberta em 2020. Formou-se na mesma altura do impacto de Chicxulub e levanta questões sobre a ocorrência de múltiplos impactos de asteróides. .

6. Cratera de Yilan: Encontrada nas florestas da China em 2021, a Cratera de Yilan é o resultado parcial de um impacto bastante recente, estimado como tendo ocorrido entre 46,000 e 53,000 anos atrás. Atualmente é a maior cratera conhecida com menos de 100,000 anos.

7. Um vinho meteórico: No sul da França, uma depressão de 200 metros de largura abriga uma vinícola chamada “Domaine du Météore”. Embora inicialmente considerado uma piada, acredita-se que seja o resultado do impacto de um meteoro.

A pesquisa sobre crateras ocultas de meteoros fornece informações valiosas sobre a história do bombardeio cósmico da Terra. Estas descobertas destacam o dinamismo do nosso planeta e o papel significativo que os impactos desempenharam na formação da sua superfície e dos seus ecossistemas.

