Elemento misterioso encontrado em antigas faíscas de lava Teoria do vazamento do núcleo da Terra

Os cientistas fizeram uma descoberta intrigante depois de detectarem um elemento misterioso na lava antiga, levando a teorias de que o núcleo da Terra está vazando. Um estudo de fluxos de lava com 62 milhões de anos na Ilha Baffin, no arquipélago ártico do Canadá, revelou níveis invulgarmente elevados de hélio-3, um isótopo raro associado ao funcionamento interno do nosso planeta. As descobertas, publicadas na revista Nature, suscitaram intenso debate entre investigadores e especialistas.

A equipe de pesquisa, composta por geoquímicos do Woods Hole Oceanographic Institution e do California Institute of Technology, coletou leituras dos antigos fluxos de lava da Ilha Baffin. Eles descobriram que a massa terrestre continha as maiores proporções de hélio-3, hélio-4 e outro isótopo já encontrado em rochas vulcânicas terrestres. Isto atraiu uma atenção considerável, uma vez que encontrar níveis tão elevados de hélio-3 num local não astronómico é significativo.

O hélio-3 é extremamente raro devido à sua natureza. Ao atingir a superfície, ele escapa para a atmosfera e se dissipa no espaço. Portanto, se o hélio-3 for descoberto na superfície, é provável que tenha se originado no núcleo da Terra. Esta descoberta poderia potencialmente fornecer exemplos físicos de material do núcleo, desafiando o entendimento anterior de que o núcleo da Terra estava selado.

As implicações desta descoberta são imensas. Os cientistas poderiam estudar o material do núcleo de maneiras que antes eram impossíveis, se for possível estabelecer que o material está realmente vazando do núcleo. A presença do hélio-3 primordial pode conter segredos sobre a formação do nosso planeta que não podem ser acessados ​​por outros meios. Esta revelação sugere que a Terra profunda é mais dinâmica do que se imaginava anteriormente, derrubando noções convencionais de isolamento geoquímico entre o núcleo e outras camadas do nosso planeta.

Forrest Horton, geoquímico do Woods Hole Oceanographic Institution, chama a descoberta de “emocionante” e enfatiza que há muito mais trabalho a ser feito. O estudo levantou mais questões do que respondeu, abrindo novos caminhos para a investigação do núcleo da Terra. Outras evidências de vazamento do núcleo foram fornecidas no relatório dos cientistas publicado na revista Nature.

No geral, esta descoberta inovadora desafia o conhecimento existente sobre o núcleo da Terra e apresenta uma oportunidade para os cientistas explorarem o material do núcleo de formas sem precedentes. As implicações desta investigação poderão revolucionar a nossa compreensão da formação e dinâmica do nosso planeta.

Fontes:

– The Irish Sun (nenhum URL fornecido)

– Natureza (Diário)