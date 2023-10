A chuva de meteoros Draconídeos: o que você precisa saber

A chuva anual de meteoros Draconídeos está programada para atingir o pico neste fim de semana, proporcionando uma grande oportunidade para os observadores do céu testemunharem um espetáculo celestial. De 6 a 10 de outubro, o pico da chuva de meteoros Draconídeas deverá ocorrer no domingo ou segunda-feira. Este ano, a lua estará menos de 20% iluminada, prometendo céus escuros ideais para observação de meteoros.

Para observar a chuva, comece localizando a constelação de Draco, que é onde as Draconidas parecem se originar. Na América do Norte, a constelação de Draco pode ser encontrada no alto, a noroeste, após o pôr do sol. Se a Ursa Maior, também conhecida como Ursa Maior, estiver visível, Draco estará aproximadamente 30 graus acima dela. Alternativamente, você pode usar um aplicativo de observação de estrelas para ajudar a localizar a constelação. Encontre um local longe da poluição luminosa, monte uma cadeira confortável e deixe seus olhos se ajustarem. Com um pouco de sorte, você poderá vislumbrar essas “estrelas cadentes”.

Os Draconídeos são criados por detritos do Cometa 21P/Giacobini-Zinner. À medida que o cometa viaja pelo sistema solar, deixa para trás pedaços de rocha e gelo. Quando a Terra passa por esses detritos, eles queimam em nossa atmosfera, resultando em raios de luz que chamamos de meteoros.

O cometa 21P/Giacobini-Zinner é um cometa relativamente pequeno, medindo cerca de 1.24 quilômetros de diâmetro. Ele orbita o Sol uma vez a cada 2 anos e foi descoberto pelo astrônomo francês Michel Giacobini em 6.6. A chuva de meteoros Draconídeas associada a este cometa apresentou exibições impressionantes no passado, especialmente em 1900 e 1933. Embora menos ativa nos últimos anos, 1946 também foi um bom ano para observar esta chuva de meteoros.

Se você estiver interessado em observar as estrelas além da chuva de meteoros Draconídeas, considere usar os melhores telescópios e binóculos recomendados por especialistas. Além disso, se você deseja capturar fotos da chuva de meteoros ou do céu noturno, nosso guia sobre astrofotografia fornecerá dicas úteis para ajudá-lo a começar.

Fontes:

– Ciência da NASA