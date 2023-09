Buracos negros encontrados em proximidade recorde com a Terra

Uma descoberta recente revelou a presença de buracos negros a uma distância notavelmente próxima da Terra. O aglomerado estelar Hyades, localizado a 153 anos-luz de distância, é agora conhecido por abrigar dois ou três buracos negros. Ao contrário das descobertas anteriores, estes buracos negros estão num aglomerado que é visível a olho nu em céus moderadamente escuros.

O aglomerado estelar Hyades é frequentemente ofuscado por seu vizinho mais famoso, as Plêiades. No entanto, o Hyades é o aglomerado de estrelas mais próximo da Terra. Observações anteriores de buracos negros ocorreram muito mais longe, sendo o atual recordista Gaia BH1, localizado a 1,600 anos-luz de distância.

A descoberta de buracos negros no aglomerado das Híades foi possível graças a medições precisas das localizações e movimentos das estrelas do aglomerado. Modelos computacionais foram usados ​​para replicar a distribuição de estrelas em torno do centro do aglomerado, e as melhores correspondências foram encontradas quando dois ou três buracos negros foram incluídos.

Esta observação tem implicações importantes para a compreensão da evolução dos aglomerados estelares e a sua contribuição para as fontes de ondas gravitacionais. Também fornece informações valiosas sobre como a presença de buracos negros afeta a dinâmica dos aglomerados de estrelas.

A maioria das pesquisas por buracos negros centrou-se em aglomerados globulares no halo da Via Láctea, mas esta descoberta sugere que aglomerados abertos como os Hyades, que estão mais próximos da Terra, oferecem oportunidades interessantes para estudos mais aprofundados.

As descobertas deste estudo foram publicadas nos Avisos Mensais da Royal Astronomical Society.

