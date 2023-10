Preparando-se para o impacto: como o Eclipse Solar testará as redes elétricas

Este artigo examina o próximo eclipse solar anular e seu impacto potencial nas redes elétricas dos Estados Unidos. Com o eclipse previsto para passar por vários pontos críticos solares importantes, incluindo a Califórnia e o Texas, os operadores da rede estão a preparar-se para uma queda significativa na capacidade solar, o que poderá apresentar desafios na satisfação da procura de electricidade.

Desde o último eclipse solar em 2017, a energia solar tornou-se muito mais dominante no mix energético dos EUA. A Califórnia, por exemplo, viu a sua capacidade de geração solar duplicar, e o sol fornece agora regularmente mais de metade das necessidades do estado ao meio-dia. Como resultado, a redução na produção solar durante o eclipse poderia representar um teste significativo para a rede.

De acordo com estimativas dos operadores da rede, mais de um terço da capacidade solar do país pode ficar indisponível em algum momento durante o eclipse, impactando potencialmente a capacidade de abastecer cerca de 20 milhões de residências. O desafio para os operadores de rede é duplo: encontrar fontes de energia alternativas para preencher a lacuna durante o eclipse e aumentar suavemente a geração solar quando o eclipse terminar.

Os operadores de rede na Califórnia e no Texas, onde o eclipse terá um impacto significativo, estão se preparando para o evento há meses. Para gerir a produção solar reduzida, os operadores poderão ter de recorrer ao acendimento de centrais de gás natural no início do dia e à utilização de baterias à escala da rede que foram carregadas durante a noite. No entanto, o rápido aumento na geração de energia após o eclipse apresenta outro desafio, uma vez que as taxas de aumento excederão os níveis normais.

Apesar destes desafios, os responsáveis ​​da rede estão confiantes nos seus preparativos e acreditam que a rede está bem preparada para lidar com o eclipse. A coordenação entre centrais eléctricas e a capacidade de explorar recursos alternativos em estados vizinhos proporcionam alguma flexibilidade na gestão do impacto do eclipse. No entanto, o Texas, que opera a sua própria rede isolada, pode enfrentar desafios únicos para lidar com a perda de produção solar.

Além do impacto na energia solar, o eclipse também deverá ter efeitos secundários, como diminuição das temperaturas e redução da turbulência do ar. Esses fatores também poderiam impactar a geração de energia eólica. No entanto, os operadores da rede estão optimistas quanto à capacidade de lidar com os desafios colocados pelo eclipse e manter um fornecimento de electricidade estável.

Fontes:

– Operador de Sistema Independente da Califórnia (Caiso)

– Instituto Edison Eletricidade (EEI)

– Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA)