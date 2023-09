Os ratos podem aprender uma nova música?

Durante anos, os pesquisadores acreditaram que as canções dos ratos eram instintivas e fixas. No entanto, em 2012, uma equipe de neurobiólogos da Universidade Duke conduziu um experimento para testar essa suposição. Os pesquisadores ensurdeceram cirurgicamente cinco ratos e compararam suas músicas com as de ratos ouvintes. Eles descobriram que o canto dos ratos ensurdecidos tornou-se degradado e irreconhecível, indicando que a capacidade de ouvir a si mesmo e aos outros é crucial para o canto do rato.

Esta experiência forneceu pistas sobre as origens da linguagem, que há muito é considerada “o problema mais difícil da ciência”. Embora a aprendizagem vocal tenha sido observada em espécies como pássaros canoros e baleias, os cientistas acreditavam que essas habilidades não estavam relacionadas com a linguagem humana. A descoberta da aprendizagem vocal em ratos sugeriu que a capacidade crítica da linguagem pode existir de forma contínua.

Outras descobertas confundiram ainda mais a linha entre a comunicação humana e animal. Foram estudadas tartarugas que produzem e respondem a sons, larvas de corais que podem ouvir recifes saudáveis ​​e plantas que podem detectar sons. Estas descobertas sugerem que a intenção e o significado podem ser encontrados em sons não humanos, apontando para o surgimento de estruturas baseadas em regras na linguagem.

Durante séculos, a linguagem foi vista como uma característica única dos humanos, diferenciando-nos de outras espécies. Esta crença justificou o nosso domínio sobre os animais e tornou a evolução da linguagem um mistério. No entanto, especialistas em linguística, biologia e ciências cognitivas suspeitam agora que a linguagem pode ter partilhado componentes entre as espécies, lançando luz sobre a vida interior dos animais e a nossa própria história evolutiva.

Fonte: The New York Times

Definições:

– Aprendizagem vocal: A capacidade de aprender e produzir sons através da imitação e da prática.

– Sonograma: Uma representação visual do som, mostrando a frequência e intensidade de diferentes componentes.

– Neurobiólogo: Cientista que estuda o sistema nervoso e sua relação com o comportamento.

– Cetáceos: Mamíferos marinhos, incluindo golfinhos e baleias.

– Pinípedes: Mamíferos marinhos, incluindo focas e leões marinhos.

– Forebrains: A parte frontal do cérebro, responsável pelas funções cognitivas superiores.

– Ponte terrestre submersa: Uma ligação terrestre entre duas massas de terra que está submersa devido ao aumento do nível do mar.