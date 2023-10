O aumento da poeira no ar levanta preocupações sobre as mudanças climáticas

A quantidade de poeira no ar mundial piorou em 2022, segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM) das Nações Unidas. A organização apelou a mais pesquisas sobre a ligação entre as alterações climáticas e o aumento dos focos de tempestades de areia. O aumento da poeira é atribuído ao aumento das emissões de regiões como o centro-oeste da África, a Península Arábica, o planalto iraniano e o noroeste da China.

O chefe da OMM, Petteri Taalas, enfatizou que as atividades humanas estão impactando as tempestades de areia e poeira. As temperaturas mais elevadas, a seca e o aumento da evaporação resultam numa menor humidade do solo, o que, combinado com uma má gestão do solo, contribui para tempestades de areia e poeira mais frequentes. O relatório anual da OMM analisou a ocorrência e os perigos das tempestades de poeira, destacando o seu impacto na sociedade.

O relatório revelou que a média global das concentrações médias anuais de poeira na superfície em 2022 foi ligeiramente superior à de 2021. Em 2021, o valor era de 13.5 microgramas por metro cúbico, enquanto em 2022 subiu para 13.8 microgramas por metro cúbico. A região de Bodele, no Chade, registou a maior concentração média anual estimada de poeira na superfície, variando entre 900 e 1,200 microgramas por metro cúbico. No hemisfério sul, a Austrália central e a costa oeste da África do Sul tiveram as concentrações mais elevadas, variando de 200 a 300 microgramas por metro cúbico.

As tempestades de poeira têm impactos de longo alcance, contribuindo para o escurecimento dos céus e o comprometimento da qualidade do ar. O relatório afirma que aproximadamente 2,000 milhões de toneladas de poeira entram na atmosfera todos os anos, afectando economias, ecossistemas, tempo e clima, mesmo em regiões a milhares de quilómetros de distância. Embora os processos naturais desempenhem um papel, a má gestão da água e da terra também contribui significativamente.

O boletim destacou três grandes incidentes em 2022, incluindo um “surto excepcional de poeira” do norte de África sobre Espanha e Portugal, que ultrapassou os regulamentos de qualidade do ar da União Europeia. Outra forte tempestade de areia ocorreu no Médio Oriente, reduzindo a visibilidade em toda a região. Além disso, uma tempestade de poeira em terras agrícolas no leste dos Estados Unidos afetou as atividades agrícolas.

Taalas enfatizou a importância de abordar os impactos das tempestades de areia e poeira na saúde, nos transportes e na agricultura. O boletim apelou a mais investigação sobre a ligação entre as tempestades de areia e as alterações climáticas, uma vez que esta área permanece em grande parte inexplorada. A OMM pretende estabelecer sistemas de alerta precoce de catástrofes climáticas em todo o mundo dentro de quatro anos para mitigar o agravamento dos impactos das alterações climáticas, incluindo tempestades de areia.