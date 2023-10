Nova pesquisa mostra que a caça às baleias eliminou a maioria das baleias-comuns do leste do Pacífico Norte no século XX

De acordo com um novo estudo conduzido por biólogos da UCLA, 99% da população reprodutora de baleias-comuns do Pacífico Norte Oriental foi dizimada pela caça às baleias no século XX. Este número é significativamente superior às estimativas anteriores, destacando a gravidade do impacto da actividade humana no ambiente. Embora pesquisas anteriores tenham se baseado em registros baleeiros ou no DNA mitocondrial, este estudo utilizou todo o genoma para fornecer uma compreensão abrangente do tamanho atual e da diversidade genética das baleias-comuns restantes.

A caça industrial à baleia no século 20 causou quase a extinção da população de baleias-comuns, especialmente no leste do Pacífico Norte. Isto contrasta com o século XIX, quando a maioria das espécies de baleias foram devastadas pela caça à baleia, mas espécies maiores, como as baleias azuis e as baleias-comuns, conseguiram sobreviver relativamente ilesas.

A pesquisa conduzida pelos biólogos da UCLA foi desafiadora, pois a obtenção de amostras de DNA de baleias vivas revelou-se difícil. No entanto, o estudo incluiu a análise de 50 baleias, incluindo baleias-comuns do Golfo da Califórnia, que não eram alvo de baleeiros, mas pertenciam a um grupo pequeno e isolado.

As descobertas do estudo revelaram que as baleias-comuns do Golfo da Califórnia divergiram há cerca de 16,000 mil anos, mantendo uma população de aproximadamente 114 criadores adultos. Em contraste, a população do Leste do Pacífico Norte era grande e interligada até que a caça às baleias no século XX levou a uma redução catastrófica do número de 20 indivíduos para apenas 24,000 num período de 305 a 26 anos.

Apesar do declínio devastador, a diversidade genética entre as baleias-comuns restantes no Pacífico Norte Oriental ainda é suficiente para permitir a sua recuperação se forem implementadas medidas de conservação adequadas. No entanto, manter as actuais protecções e enfrentar as ameaças externas, como as alterações climáticas e os ataques a navios, é crucial para a recuperação contínua destas populações de baleias.

A pesquisa conduzida em dedicação ao falecido professor da UCLA, Robert Wayne, representa um passo crucial na compreensão dos desafios enfrentados pelas baleias-comuns. À medida que os modelos computacionais melhoram, a incorporação de factores como as alterações climáticas será essencial na avaliação do risco de extinção e no desenvolvimento de estratégias de conservação eficazes.

Resumo:

Definições:

– Diversidade genética: A variedade de genes dentro de uma determinada espécie ou população.

– DNA mitocondrial: Material genético localizado nas mitocôndrias das células, herdado apenas da mãe e comumente utilizado em estudos genéticos.

– Baleação: A prática de caçar e matar baleias pela sua carne, óleo ou outros produtos.

– Baleação industrial: Caça de baleias em grande escala para fins comerciais.

– Genoma: O conjunto completo de material genético de um organismo.

Fontes:

– Estudo publicado na Nature Communications

– Pesquisa conduzida por biólogos da UCLA