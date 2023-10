No sábado, 14 de outubro, os observadores do céu nas Américas terão uma exibição deslumbrante enquanto um eclipse anular enfeita os céus. O eclipse começará às 09h13 PDT em Oregon e percorrerá vários estados dos EUA, incluindo Nevada, Utah, Novo México e Texas. Também será visível em algumas regiões da Califórnia, Idaho, Colorado e Arizona antes de passar para o Golfo do México. O eclipse continuará pelo México, América Central e América do Sul, terminando ao pôr do sol sobre o Oceano Atlântico.

Um eclipse anular ocorre quando a Lua está mais longe da Terra e obscurece apenas parcialmente o Sol, criando um impressionante anel de fogo ao redor do disco lunar escuro. O eclipse se desenvolverá em etapas, começando com um eclipse solar parcial quando a lua começar a passar na frente do sol. À medida que a lua cobre totalmente o sol, começa a fase de anularidade, apresentando o icônico efeito “anel de fogo”. Durante esta fase, pode ser observado um fenômeno chamado “Contas de Baily”, que são gotículas de luz que formam um arco ao redor da Lua devido à borda irregular do disco lunar.

O eclipse máximo ocorre quando a lua cobre completamente o centro do disco solar, resultando em um anel de fogo brilhante. A anularidade pode durar entre 4 e 5 minutos, dependendo do local. Depois disso, a lua se afastará do sol, marcando o fim da anularidade e iniciando a segunda fase de eclipse parcial. Durante todo o evento, é fundamental observar o sol com segurança, usando óculos especializados para eclipses ou projetando a imagem em uma folha de cartão.

Este eclipse anular de 2023 é um precursor de outro evento celestial que irá cativar as Américas: um eclipse solar total em 8 de abril de 2024. Portanto, marque em seus calendários e prepare-se para testemunhar a beleza inspiradora dessas exibições celestiais.

Definições:

– Eclipse anular: Um eclipse em que a lua está mais distante da Terra e obscurece apenas parcialmente o sol, criando um efeito de anel de fogo.

– Contas de Baily: Gotículas de luz que formam um arco ao redor da Lua durante um eclipse anular, causado pela borda irregular do disco lunar.

– Eclipse solar parcial: Quando a Lua, a Terra e o Sol não estão perfeitamente alinhados, resultando na Lua cobrindo apenas parte do disco solar.

– Eclipse solar total: Quando a lua bloqueia completamente a face do sol.

Fontes:

- NASA

– Espaço.com