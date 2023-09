Absorvendo Galáxias: Novas Descobertas Através da Absorção de Luz

Usando o Telescópio Espacial Hubble, os astrónomos do Cosmic Dawn Center fizeram uma descoberta inovadora de uma galáxia que só pode ser observada através da luz que absorve, em vez de emitir. Esta galáxia, localizada há quase 11 mil milhões de anos, faz parte de um grupo inicial que mais tarde poderá assemelhar-se ao nosso Grupo Local.

Normalmente, as galáxias são detectadas através da luz que emitem ou refletem. No entanto, se uma galáxia estiver situada ao longo da linha de visão de uma fonte de luz brilhante mais distante, ela absorverá parte da luz dessa fonte. Essa absorção ocorre devido às partículas de gás e poeira presentes entre as estrelas da galáxia. Ao analisar o espectro da fonte de luz de fundo, os astrónomos podem observar “buracos” de absorção distintos que revelam a presença de uma galáxia em primeiro plano.

A luz absorvida fornece informações sobre as características físicas da galáxia absorvente. Neste caso, a fonte brilhante de fundo é provavelmente um quasar, o núcleo de uma galáxia com um buraco negro supermassivo. Apesar dos desafios de observar uma galáxia que emite a sua própria luz enquanto está em frente a um quasar brilhante, os astrónomos detectaram com sucesso vários desses absorvedores.

No seu estudo mais recente, a equipa concentrou-se num quasar particularmente vermelho que foi fortemente avermelhado por um absorvedor localizado há quase 11 mil milhões de anos. Este absorvedor, que absorve significativamente mais luz do que outros, sugere que se trata de uma galáxia madura semelhante à Via Láctea. Embora não tenham conseguido detectar uma contraparte luminosa do absorvedor, os investigadores descobriram outra galáxia próxima que pode fazer parte do grupo inicial.

As observações da luz absorvida indicam que a poeira na galáxia em primeiro plano se assemelha à poeira vista na nossa Via Láctea e nas galáxias vizinhas. Esta descoberta lança luz sobre a composição e a natureza das galáxias ao longo da história cósmica.

No geral, este estudo destaca o importante papel da absorção de luz na descoberta dos segredos ocultos de galáxias distantes. Ao utilizar este método complementar, os astrónomos podem expandir a nossa compreensão do universo primitivo e da formação de grupos de galáxias.

