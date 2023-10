Nova superfície superhidrofóbica pode permanecer seca debaixo d'água por meses

Uma equipe de pesquisadores da Universidade de Harvard e de outras instituições desenvolveu uma superfície superhidrofóbica com um plastrão estável que pode durar meses debaixo d’água. A pesquisa, publicada na Nature Materials, poderá ter uma gama de aplicações na biomedicina e na indústria.

A espécie de aranha Argyroneta Aquatica inspirou esta pesquisa. Esta aranha pode viver toda a sua vida debaixo d'água, apesar de ter pulmões que só respiram oxigênio atmosférico. O segredo está nos milhões de pelos repelentes à água no corpo da aranha que prendem o ar, criando uma fina camada chamada plastrão.

Durante anos, os cientistas têm tentado replicar os efeitos protetores do plastrão para aplicações como prevenção de corrosão, crescimento bacteriano e incrustações químicas em superfícies subaquáticas. No entanto, as tentativas anteriores mantiveram as superfícies secas apenas por algumas horas.

Os pesquisadores desenvolveram um novo método para criar superfícies superhidrofóbicas subaquáticas duradouras. Eles identificaram um grupo maior de parâmetros, incluindo rugosidade superficial e hidrofobicidade, para determinar a estabilidade do plastrão. Usando este método, eles projetaram uma superfície superhidrofóbica a partir de uma liga de titânio com um plastrão de longa duração.

A estabilidade e durabilidade da superfície foram demonstradas através de testes extensivos, incluindo flexão, torção e exposição a água quente e fria. A superfície permaneceu aerofílica, ou aprisionadora de ar, por 208 dias enquanto submersa em água e apresentou resistência significativa ao crescimento bacteriano e à adesão de mexilhões.

A simplicidade e escalabilidade deste novo método o tornam valioso para aplicações do mundo real. Poderia ser usado em ambientes biomédicos para reduzir infecções após cirurgia ou como implantes biodegradáveis. A pesquisa abre oportunidades para o desenvolvimento de novos materiais com propriedades inéditas, inspirados em soluções da própria natureza.

Fonte: Nature Materials, DOI: 10.1038/s41563-023-01670-6