O Fascinante Takin: Uma Espécie Bovídica Única

O takin, cientificamente conhecido como Budorcas taxicolor, é uma espécie fascinante e única de bovino. Existem quatro subespécies de takin: o takin do Butão (B. taxicolor whitei), o takin dourado (B. taxicolor bedfordi), o takin Mishmi (B. taxicolor taxicolor) e o takin de Sichuan (B. taxicolor tibetana). Essas criaturas habitam as zonas alpinas e os vales florestados da Ásia, abrangendo o Butão, Mianmar, norte da Índia, centro e sul da China e Tibete.

A dieta do takin consiste principalmente em vegetação disponível sazonalmente, como folhas de árvores e arbustos. Eles também consomem gramíneas, ervas e galhos tenros no inverno, quando seu alimento preferido é escasso. Os Takins têm características físicas peculiares que lembram um cruzamento entre vacas, cabras e ovelhas. Eles possuem narizes de alce e pernas curtas e atarracadas que sustentam seus corpos grandes e atarracados.

Tanto os takins machos quanto as fêmeas têm chifres semelhantes aos dos gnus que emergem do topo da cabeça e se curvam para cima. Sua pelagem varia do marrom acinzentado ao avermelhado ou marrom chocolate, dependendo da subespécie. Notavelmente, o takin dourado tem uma pele dourada distinta, que pode ter inspirado o velo de ouro da mitologia grega.

Os Takins navegam em seus habitats montanhosos usando seus cascos divididos especialmente adaptados, permitindo-lhes atravessar terrenos íngremes e rochosos. No verão, formam rebanhos de até 300 indivíduos para acasalamento e disponibilidade abundante de alimento. No entanto, durante os meses de inverno, os rebanhos se dividem em grupos menores de cerca de 15 a 30 animais. Os takins machos são normalmente solitários, exceto durante a época de reprodução.

Os machos marcam seu domínio borrifando urina nas pernas, no peito e no rosto, criando um indicador olfativo para outras takins. Embora os takins tenham poucos predadores naturais, os leopardos da neve podem atacar bezerros, e predadores como leopardos, tigres, lobos e ursos negros asiáticos ocasionalmente têm como alvo os adultos. Os Takins empregam um som de tosse para alertar o rebanho quando sentem perigo, fazendo com que outros fujam para a vegetação rasteira e se escondam.

Infelizmente, todas as subespécies de takin são consideradas vulneráveis ​​pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN). Pesquisas recentes indicam que o seu alcance pode ser menor do que o estimado anteriormente, sugerindo que podem estar em maior risco de perigo do que se pensava inicialmente.

