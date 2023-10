Pesquisadores desenvolvem nanopartículas magnéticas para limpar a poluição por hidrocarbonetos na água

By

Além de contribuir para a crise climática através das emissões de gases com efeito de estufa, a utilização generalizada de hidrocarbonetos, que são os principais componentes dos combustíveis fósseis, coloca desafios ambientais significativos. Os hidrocarbonetos são a classe mais abundante de poluentes orgânicos na Terra e são encontrados no petróleo bruto, comumente usado como combustível para transporte e aquecimento, bem como em materiais plásticos.

Apesar da crescente consciência dos impactos devastadores das alterações climáticas, a economia global ainda depende fortemente dos combustíveis fósseis. De acordo com um artigo recente publicado na Advanced Science, a produção mundial de petróleo bruto e de gás natural ascende a milhares de milhões de toneladas, contribuindo para a libertação de grandes quantidades de gases com efeito de estufa. Para além das implicações ambientais bem conhecidas, a presença extensa de poluição microplástica derivada de hidrocarbonetos suscitou preocupações. Microplásticos foram encontrados em áreas remotas, como o Ártico, e até mesmo nas nuvens.

Abordar esta questão urgente da poluição por plásticos e da contaminação por hidrocarbonetos na água requer soluções eficazes. Embora estejam a ser feitos esforços para abandonar os combustíveis fósseis e explorar opções alternativas para produtos plásticos, é necessário um método fiável para remover hidrocarbonetos da água. Os métodos atuais, como a escumação e a floculação, só conseguem remover pedaços maiores de microplásticos, deixando as partículas menores inalteradas.

Para resolver este problema, uma equipe de pesquisadores liderada por Marcus Halik da Friedrich-Alexander-Universität desenvolveu um método de remediação universal usando nanopartículas superparamagnéticas de óxido de ferro (SPIONs). Essas nanopartículas têm tamanho de aproximadamente 10 nm e possuem uma grande área de superfície ativa. A propriedade de superparamagnetismo das SPIONs permite que elas sejam facilmente coletadas usando um ímã externo.

Os pesquisadores demonstraram a eficácia de sua tecnologia magnética de limpeza de água ao remover com sucesso vários hidrocarbonetos, incluindo óleos e partículas microplásticas, de diferentes amostras de água. As SPIONs foram consideradas recicláveis ​​e poderiam ser usadas várias vezes. Curiosamente, após um ciclo de remediação, a mistura de partículas de ferro e resíduos de plástico ainda apresentava propriedades de absorção de óleo, superando apenas as SPIONs limpas.

Embora ainda existam alguns desafios a superar, como encontrar uma solução para a reciclagem dos hidrocarbonetos recolhidos, a equipa acredita que o seu trabalho contribuirá para prevenir a entrada de microplásticos e poluentes orgânicos nos oceanos e outras fontes de água. Estão também a trabalhar na expansão da gama de poluentes que as SPIONs podem atingir, incluindo poluentes inorgânicos. O desenvolvimento adicional de um protótipo de separador magnético e apoio financeiro são necessários para concretizar esses avanços.

Esta abordagem inovadora que utiliza nanopartículas magnéticas oferece um potencial promissor para resolver o problema global da poluição por hidrocarbonetos na água. Ao desenvolver métodos eficazes para remover e reciclar hidrocarbonetos, podemos mitigar os impactos no ambiente e avançar para um futuro mais sustentável.

