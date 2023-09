Suíça e Polónia destacam-se na competição European Rover Challenge

A 9ª edição da competição de robótica espacial European Rover Challenge foi recentemente concluída e duas equipas da Suíça e da Polónia provaram o seu valor ao garantirem posições de topo no pódio. A equipa AGH Space Systems da Polónia emergiu como a vencedora final, impressionando o júri com as suas excepcionais habilidades robóticas. A FHNW Rover Team e a EPFL Xplore da Suíça conquistaram o segundo e terceiro lugares, respectivamente.

A competição decorreu no maior Marsyard artificial do mundo, proporcionando um ambiente realista para as equipas demonstrarem as suas capacidades. O que tornou o evento deste ano ainda mais especial foi a introdução de um processo de certificação, garantindo que os participantes possuíam os conhecimentos e competências necessários para a competição.

As finais testemunharam uma rivalidade emocionante entre equipes de todo o mundo. Além da intensa competição, o evento ofereceu diversas atrações e surpresas aos participantes. Tiveram a oportunidade de conhecer o astronauta da ESA Sławosz Uznański, desfrutar de uma experiência de cinema ao ar livre, observar o céu noturno e até controlar rovers, drones e robôs ambulantes.

Um total de 35 equipas académicas de quase todos os continentes participaram nas finais, com 20 equipas a competir no local e 15 a participar remotamente. Os organizadores elaboraram tarefas desafiadoras que apresentaram obstáculos significativos para as equipes. Uma das tarefas mais difíceis envolveu a resolução de um complexo quebra-cabeça geológico, que apenas algumas equipes conseguiram realizar. Além disso, o terreno acidentado representava desafios significativos para os rovers.

Os vencedores do concurso foram AGH Space Systems da Polónia na fórmula ON-SITE e Makercie da Holanda na fórmula REMOTE. Ao lado deles, a FNHW Rover Team da Suíça e o DJS Antariksh da Índia garantiram o segundo lugar. As posições de terceiro lugar foram conquistadas pela EPFL Xplore da Suíça e pelo ProjectRED da Itália.

O European Rover Challenge deste ano demonstrou as impressionantes competências e inovação das equipas participantes. Serve como um testemunho dos avanços na robótica espacial e destaca o potencial para futuras missões em planetas distantes. A competição não só promove uma competição saudável, mas também facilita a partilha de conhecimento entre os participantes, avançando ainda mais no campo da exploração espacial e da robótica.

Definição de termos:

1. European Rover Challenge (ERC): Uma prestigiada competição de robótica espacial realizada anualmente, desafiando equipas a demonstrarem as suas capacidades robóticas num ambiente realista semelhante ao de Marte.

2. Fórmula ON-SITE: Refere-se às equipes que competem no local físico da competição.

3. Fórmula REMOTA: Refere-se a equipes que participam remotamente de locais distantes.

4. Marsyard: Um ambiente artificial projetado para replicar as características e condições da superfície encontradas no planeta Marte.