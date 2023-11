Uma nova era para a produção sustentável de magnésio: explorando as perspectivas do ciclo de vida

By

O magnésio, conhecido pelas suas características leves e duráveis, emergiu como um pioneiro no domínio da engenharia verde. Com amplas aplicações na fabricação automotiva, transporte ferroviário, eletrônicos de consumo e produção aeroespacial, este material versátil oferece soluções promissoras para as indústrias do século XXI.

Na China, o processo Pidgeon tem sido o método predominante para a produção de magnésio. No entanto, esta técnica apresenta desafios ambientais devido à significativa geração de gases de efeito estufa (GEE) e ao alto consumo de combustíveis fósseis. Consequentemente, uma equipa de investigadores da China iniciou uma avaliação do ciclo de vida (ACV) para avaliar o consumo de energia e as emissões de GEE associadas ao processo Pidgeon e cinco métodos alternativos.

O estudo, realizado no condado de Fugu, o maior local de produção de magnésio da China, utilizou um modelo de ciclo de vida do berço ao portão. Ao aproveitar os processos técnicos locais e os dados de produção, os pesquisadores obtiveram insights profundos sobre a conservação de energia e a redução das emissões de carbono no processo de produção de magnésio.

As descobertas mais notáveis ​​foram os valores atualizados de consumo de energia e emissões de GEE para o atual processo Pidgeon em Fugu, situando-se em 6.38×105 MJ e 39.3 t CO2-eq., respectivamente. Estes números, derivados da base de dados chinesa, servem como uma referência crucial para o estabelecimento de quotas de carbono na indústria nacional de magnésio.

Um dos métodos alternativos estudados envolveu o uso de magnesita abandonada como matéria-prima e gás de coqueria de siderúrgicas como combustível. Esta abordagem demonstrou um desempenho económico superior em termos de custos de emissão de gases com efeito de estufa.

Publicado na revista Carbon Resources Conversion, o estudo visa contribuir com informações valiosas para o desenvolvimento sustentável das indústrias de magnésio. Além disso, procura orientar os processos de tomada de decisão na seleção de rotas, alinhando-se com os objetivos de pico de carbono e de neutralidade de carbono da China.

FAQ:

P: Qual é o processo Pidgeon?

R: O processo Pidgeon é um método de redução térmica que envolve o uso de dolomita calcinada e ferrossilício para produzir magnésio.

P: Quais são os desafios associados ao processo Pidgeon?

R: O processo Pidgeon gera grandes quantidades de gases de efeito estufa (GEE) e depende do consumo significativo de combustíveis fósseis.

P: Qual é o método alternativo mencionado no estudo?

R: O método alternativo explorado no estudo envolve o uso de magnesita abandonada como matéria-prima e gás de coqueria de siderúrgicas como combustível.

P: Quais são os objetivos do estudo?

R: O estudo visa promover o desenvolvimento sustentável nas indústrias de magnésio e fornecer orientação para a seleção de rotas em linha com as metas de pico de carbono e de neutralidade de carbono da China.