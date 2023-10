Pesquisadores encontram semelhanças entre explosões rápidas de rádio e terremotos

Pesquisadores da Universidade de Tóquio descobriram semelhanças impressionantes entre o comportamento estatístico de repetidas rajadas rápidas de rádio (FRBs) e terremotos. FRBs são explosões intensas de ondas de rádio que se originam de fora da nossa galáxia e normalmente duram alguns milissegundos. No entanto, os astrônomos também observaram explosões mil vezes mais curtas.

O estudo conduzido pelos astrofísicos Tomonori Totani e Yuya Tsuzuki, da Universidade de Tóquio, analisou um conjunto de dados de 7000 explosões de três fontes repetidas de FRB. Os dados foram coletados usando telescópios como o observatório de Arecibo, em Porto Rico, e o Telescópio Esférico de Abertura de Quinhentos Metros, no sudoeste da China. Uma das fontes, FRB20121102A, está a mais de três bilhões de anos-luz de distância e foi o primeiro repetidor FRB descoberto.

Os pesquisadores descobriram que os tempos de chegada das rajadas do FRB20121102A exibiam um alto grau de correlação, com muitas rajadas chegando com um intervalo de um segundo entre si. Essa correlação desapareceu em escalas de tempo mais longas, com rajadas separadas por mais de um segundo chegando aleatoriamente. O comportamento é semelhante ao modo como os terremotos produzem réplicas secundárias após um tremor, mas tornam-se imprevisíveis quando o episódio de réplica passa.

Além disso, os pesquisadores descobriram que a taxa de “tremores secundários” do FRB segue a lei Omori-Utsu, que caracteriza a ocorrência de tremores secundários na Terra. Eles descobriram que cada explosão tinha de 10 a 50% de chance de produzir um tremor secundário, dependendo da fonte. Curiosamente, a probabilidade permaneceu constante mesmo quando a atividade da FRB aumentou repentinamente num determinado episódio.

Embora exista uma grande diferença entre FRBs e terremotos – as energias dos FRBs correlacionados com o tempo são completamente não correlacionadas – os pesquisadores atribuem essa discrepância à faixa dinâmica limitada nos dados de FRB em comparação com terremotos.

Estas descobertas baseiam-se em pesquisas anteriores de astrônomos na China em 2018, que mostraram que a distribuição de energia das FRBs pode ser descrita usando a lei sísmica de Gutenberg-Richter.

A investigação abre caminhos para uma maior exploração das propriedades da matéria nuclear em estrelas de neutrões, o que poderá fornecer informações sobre a origem das FRBs. O estudo foi publicado nos Avisos Mensais da Royal Astronomical Society.

Fontes:

– Pesquisadores da Universidade de Tóquio encontram semelhanças entre explosões rápidas de rádio e terremotos

– Avisos mensais da Royal Astronomical Society