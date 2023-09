Buracos negros supermassivos se alimentam mais rápido do que o esperado, conclui estudo

Resumo:

Uma equipa de cientistas descobriu que os buracos negros supermassivos podem ter um “serviço de entrega” até então desconhecido que lhes fornece gás e poeira para consumir a um ritmo muito mais rápido do que se acreditava anteriormente. Estas descobertas podem fornecer informações sobre como estes titãs cósmicos consomem o material circundante e influenciam a evolução das galáxias. A investigação, baseada em simulações 3D de alta resolução, revelou que os buracos negros podem consumir gás e poeira numa questão de meses, em vez de centenas ou milhares de anos. Este rápido processo de alimentação pode explicar as rápidas flutuações observadas em alguns quasares, que são os centros brilhantes de galáxias ativas. As simulações também mostraram que a parte interna do disco de acreção, de onde vem a maior parte da luz do quasar, é destruída e depois reabastecida, indicando um ambiente de alimentação mais caótico. Além disso, o alinhamento dos discos de acreção com a rotação do buraco negro, anteriormente assumido pelos cientistas, pode não ser preciso, levando a uma compreensão reimaginada do processo de alimentação dos buracos negros supermassivos.

Buracos negros supermassivos, que têm massas milhões ou bilhões de vezes maiores que a do Sol, residem nos centros da maioria das galáxias. Quando rodeados por discos de acreção feitos de gás e poeira, eles alimentam os quasares, os centros extremamente luminosos das galáxias ativas. A dinâmica da alimentação do buraco negro tem sido uma questão central na física dos discos de acreção, uma vez que a compreensão de como o gás chega ao buraco negro forneceria informações sobre a longevidade e o brilho do disco. Simulações de alta resolução usando o supercomputador Summit revelaram que a torção e ruptura do disco de acreção causada pela rotação do buraco negro resulta na divisão do disco em “subdiscos” internos e externos. O buraco negro inicia sua refeição devorando o gás e a poeira do disco interno, enquanto a matéria do disco externo preenche as lacunas deixadas para trás. Este processo de comer, reabastecer e comer novamente pode ocorrer em questão de meses, levando a uma taxa de alimentação muito mais rápida do que o estimado anteriormente.

As simulações da equipa também desafiam a suposição de que os discos de acreção estão alinhados com a rotação do buraco negro. O gás que alimenta estes buracos negros não conhece necessariamente a rotação do buraco negro, levando a um ambiente mais turbulento e confuso. O efeito Lense-Thirring desempenha um papel significativo neste processo, fazendo com que os discos de acreção oscilem e a região interna gire mais rápido. A deformação do sistema de disco leva a colisões entre gases de diferentes regiões, aproximando o material do buraco negro e eventualmente causando a divisão do disco. Os discos interno e externo evoluem separadamente e desenvolvem oscilações diferentes, lembrando os anéis de um giroscópio em vez de uma placa giratória.

Estas novas informações sobre as taxas de alimentação dos buracos negros e a dinâmica dos discos de acreção podem ter implicações para a compreensão da evolução das galáxias e do comportamento dos quasares. Eles desafiam os modelos teóricos anteriores e destacam a necessidade de mais pesquisas e observações para compreender completamente os processos complexos que ocorrem em torno dos buracos negros supermassivos no universo.

