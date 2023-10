Diamantes antigos revelam insights sobre o ciclo do supercontinente

Num estudo recente realizado por investigadores da Universidade de Witwatersrand, análises geoquímicas e datação de inclusões em diamantes lançaram luz sobre a formação e migração do antigo supercontinente Gondwana. As descobertas fornecem informações valiosas sobre os processos complexos que moldam a superfície da Terra.

A coautora do estudo, Karen Smit, explicou que os diamantes se formaram em grandes profundidades abaixo de Gondwana quando o supercontinente cobria o Pólo Sul, entre 650 e 450 milhões de anos atrás. As rochas hospedeiras dos diamantes tornaram-se flutuantes durante a formação dos diamantes, transportando material do manto subductado, bem como os próprios diamantes. Este material contribuiu então para o crescimento do supercontinente por baixo.

Quando Gondwana começou a desintegrar-se, há cerca de 120 milhões de anos, os diamantes, transportando pequenas inclusões da rocha hospedeira, foram trazidos para a superfície da Terra através de violentas erupções vulcânicas. Estas erupções, que ocorreram no atual Brasil e na África Ocidental, coincidem com as localizações dos fragmentos continentais de Gondwana. Isto sugere que os diamantes migraram com diferentes partes do supercontinente à medida que este se dispersava, ficando “colados” às suas respectivas bases.

O estudo revela que os diamantes viajaram extensivamente vertical e horizontalmente dentro da Terra, traçando a formação e evolução do supercontinente. Esta história complexa também indica um novo modo potencial de crescimento do continente, à medida que material relativamente jovem foi agregado às raízes dos antigos fragmentos continentais, engrossando-os e unindo-os.

Os diamantes desempenham um papel único na compreensão dos processos geológicos da Terra devido à sua resistência e durabilidade. Eles são um dos poucos minerais que podem sobreviver e registrar os antigos ciclos de criação e destruição associados aos supercontinentes.

As descobertas do estudo também oferecem insights sobre as placas tectônicas e os processos geológicos profundos. Supercontinentes, como Gondwana, podem influenciar a subducção das placas oceânicas profundas, um dos principais impulsionadores das placas tectônicas. Compreender estes processos tem sido um desafio, mas a análise de diamantes antigos fornece uma janela direta para o funcionamento profundo da Terra e a sua relação com o ciclo do supercontinente.

