Detector de gases de efeito estufa construído pela NASA para iniciativa de mapeamento de carbono está próximo do lançamento

O Laboratório de Propulsão a Jato (JPL) da NASA desenvolveu um espectrômetro de imagem de última geração projetado para medir os gases de efeito estufa metano e dióxido de carbono do espaço. Este instrumento deu um passo mais perto do lançamento depois de ser entregue ao Planet Labs PBC em São Francisco.

O espectrômetro de imagem faz parte da iniciativa Carbon Mapper liderada pela organização sem fins lucrativos Carbon Mapper. Permitirá à organização identificar e medir fontes de metano e dióxido de carbono, concentrando-se especificamente nos “superemissores”, que são responsáveis ​​por uma parte significativa das emissões globais de gases com efeito de estufa.

A coalizão Carbon Mapper, composta por Carbon Mapper, JPL, Planet, California Air Resources Board, Rocky Mountain Institute, Arizona State University e University of Arizona, está trabalhando em conjunto neste esforço público-privado para coletar dados sobre emissões de gases de efeito estufa. .

O espectrômetro de imagem funciona medindo os comprimentos de onda da luz refletida pela superfície da Terra e absorvida pelos gases da atmosfera. Diferentes gases absorvem diferentes comprimentos de onda de luz, criando uma “impressão digital” espectral única que o espectrômetro de imagem pode identificar. Isto permite a medição e quantificação precisas das emissões de gases com efeito de estufa.

Antes da integração num satélite Tanager concebido pela Planet, o espectrómetro foi submetido a testes rigorosos no JPL para garantir a sua resiliência nas condições extremas do espaço. Os testes bem-sucedidos incluíram submeter o espectrômetro a vibrações intensas e temperaturas extremas. Uma amostra de metano também foi usada para testar o instrumento completo dentro de uma câmara de vácuo, produzindo uma impressão digital espectral clara do gás.

O lançamento do satélite, com o espectrômetro de imagem integrado, está previsto para o início de 2024. A iniciativa Carbon Mapper visa utilizar os dados coletados por este instrumento junto com outros instrumentos existentes, como o espectrômetro Earth Surface Mineral Dust Source Investigation (EMIT) da NASA. na Estação Espacial Internacional, para fornecer um levantamento abrangente das emissões pontuais de gases de efeito estufa em todo o mundo.

Esta colaboração entre o governo, a filantropia e a indústria é um exemplo de como abordagens inovadoras podem levar a capacidades excepcionais com potencial de impacto global.

