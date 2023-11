Novos insights sobre a fascinante dança do girassol com o sol

Os girassóis nos cativam há séculos com sua notável capacidade de rastrear o sol do amanhecer ao anoitecer. Este comportamento, conhecido como heliotropismo, tem sido uma fonte de intriga há muito tempo, mas a ciência subjacente a ele permanece indefinida. No entanto, um estudo inovador conduzido por Stacey Harmer e a sua equipa da Universidade da Califórnia Davis começou a desvendar as complexidades deste fenómeno.

Durante anos, os pesquisadores acreditaram que os girassóis se moviam em direção às fontes de luz usando uma via de resposta dependente da luz chamada resposta fototrópica. Este mecanismo envolve a detecção da luz azul por proteínas chamadas fototropinas, que então desencadeiam a curvatura da ponta crescente do girassol em direção à luz. Foi pensado para ser o principal impulsionador do heliotropismo.

No entanto, Harmer e seus colegas descobriram que a história não é tão simples. Ao comparar os padrões de atividade genética em girassóis sob condições controladas de laboratório com aqueles em ambiente natural, eles descobriram que apenas um pequeno subconjunto de genes responsáveis ​​pela curvatura fototrópica exibia mudanças significativas em resposta ao movimento do sol.

Inesperadamente, os investigadores também descobriram a activação de outros sistemas de resposta à luz, particularmente o sistema de evitar sombra. Este sistema detecta luz vermelha distante comumente encontrada em áreas sombreadas e foi observada ativa no lado oeste do caule do girassol durante as primeiras horas da manhã, quando o sol ainda estava no leste. Esta revelação lançou luz sobre os intrincados mecanismos subjacentes ao movimento do girassol.

Além disso, o estudo revelou que os girassóis ainda podem rastrear o sol mesmo quando um ou mais gatilhos de luz estão ausentes. Isto sugere que múltiplos sistemas colaboram para garantir a resposta heliotrópica, proporcionando uma rede de segurança para guiar os girassóis na sua dança diária com o sol.

“Nossas descobertas desafiam suposições anteriores sobre o comportamento e a adaptação das plantas”, diz Harmer. “A capacidade dos girassóis de usar diferentes vias moleculares para iniciar e manter os seus movimentos de rastreamento destaca a notável complexidade deste processo.”

Esta pesquisa não apenas aprofunda nossa compreensão de um fenômeno natural bem observado, mas também abre novos caminhos de exploração na biologia vegetal. O estudo, publicado na PLOS Biology, abre caminho para futuras investigações sobre o fascinante mundo dos girassóis e a sua relação única com a luz solar.

FAQ:

P: O que é heliotropismo?

R: Heliotropismo é o comportamento exibido pelos girassóis para rastrear o movimento do sol de leste a oeste ao longo do dia.

P: Qual é a resposta fototrópica?

R: A resposta fototrópica é uma via dependente de luz nas plantas, desencadeada pela detecção de luz azul, que causa a curvatura da planta em direção à fonte de luz.

P: Qual é o sistema para evitar sombra?

R: O sistema para evitar sombra é um sistema de resposta à luz em plantas que detecta luz vermelha extrema, normalmente encontrada em áreas sombreadas, e desencadeia respostas de crescimento específicas.

P: Como os girassóis rastreiam o sol mesmo quando os gatilhos de luz estão ausentes?

R: O estudo sugere que os girassóis dependem de múltiplos sistemas para garantir uma resposta heliotrópica, permitindo-lhes rastrear o sol mesmo quando faltam um ou mais gatilhos de luz.