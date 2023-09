Um vislumbre do escuro: ShadowCam da NASA revela cratera escondida na lua

By

A NASA produziu uma imagem notável de uma cratera há muito escondida na Lua usando uma combinação de fotografias de duas câmeras diferentes. A cratera, conhecida como Cratera Shackleton, reside no pólo sul lunar, onde apenas as cristas e picos mais altos recebem luz solar devido à inclinação da Lua. Esta região, envolta principalmente em escuridão, apresenta oportunidades para “armadilhas frias” onde água ou gelo poderiam potencialmente existir escondidos do Sol.

A Cratera Shackleton é um reino enigmático que os cientistas estão ansiosos para explorar mais, pois parece ser um local ideal para a presença de água na forma de gelo. A porção central da cratera experimenta temperaturas extremamente baixas, não excedendo -173 °C (ou -280 °F). Se o vapor de água resultante de uma colisão de um cometa antigo estiver presente, provavelmente estará congelado, potencialmente escondido abaixo da superfície.

Para investigar a possibilidade de água gelada lunar, os astrónomos chineses planeiam implantar uma mini sonda voadora para perfurar a cratera Shackleton em 2026. Entretanto, a NASA está a utilizar um dispositivo especializado, conhecido como ShadowCam, para perscrutar a escuridão perpétua.

A ShadowCam, lançada num satélite lunar coreano em agosto de 2022, é 200 vezes mais sensível à luz em regiões sombreadas em comparação com outras câmaras lunares. Ele captura imagens da superfície lunar escura aproveitando o “brilho da terra”, que é a luz solar refletida em nosso planeta, iluminando a Lua. Além disso, utiliza reflexos da luz solar das montanhas e cordilheiras da Lua.

No entanto, a ShadowCam enfrenta desafios ao criar imagens de áreas brilhantes devido à saturação excessiva. Para superar isso, a equipe ShadowCam desenvolveu uma solução criando um mosaico de imagens. Ao substituir regiões superexpostas por fotografias de outras câmeras lunares em órbita, surge um mapa visual abrangente do terreno e das características geológicas das partes mais brilhantes e mais escuras da Lua.

Esta revelação de tirar o fôlego marca um passo significativo na compreensão dos mistérios guardados nos recantos escuros da Lua. Com cada câmera otimizada para condições específicas de iluminação, as imagens combinadas criam uma visão sem precedentes da topografia e características lunares. A ShadowCam da NASA continua a sua missão de descobrir os segredos que estão escondidos nas profundezas do nosso satélite vizinho.

