Nave espacial Juno revela imagens impressionantes das luas de Júpiter

A sonda Juno da NASA capturou imagens deslumbrantes da lua de Júpiter, Io, mostrando a sua atividade vulcânica. Io, o corpo celeste mais vulcânico do sistema solar, é conhecido pelas suas constantes explosões e é a lua mais interna de Júpiter. Juno, que estuda Júpiter e as suas luas há mais de sete anos, completou recentemente a sua 55ª órbita, durante a qual obteve imagens aproximadas de Io.

As imagens de Juno retratam a superfície vulcânica marcada de Io, com 15 quadros mostrando diferentes regiões da lua. Capturadas por Jason Perry, da Universidade do Arizona, essas imagens também revelam plumas vulcânicas perto da parte inferior dos quadros. A espaçonave chegou a 7,260 milhas da superfície de Io, dando aos cientistas uma visão detalhada das intrigantes características geológicas da lua.

A atividade vulcânica de Io decorre do aquecimento das marés causado pelo constante estiramento da lua devido à poderosa atração gravitacional de Júpiter. Os cientistas estimam que mais de 150 vulcões em Io estão em erupção ativa a qualquer momento. Os dados recolhidos pela Juno contribuirão para a compreensão dos processos vulcânicos de Io e ajudarão no planeamento de futuras missões para explorar as luas exteriores do sistema solar.

Inicialmente concebida para 32 órbitas, o desempenho notável da Juno levou a uma extensão da missão até 2025. Estas operações prolongadas permitem à Juno continuar a sua exploração das luas de Júpiter, fornecendo informações valiosas sobre a composição e atividade destes mundos distantes. As imagens obtidas por Juno servirão como um recurso valioso para futuras missões como a Europa Clipper da NASA, com lançamento previsto para um futuro próximo, e o Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) da Agência Espacial Europeia, programado para explorar Europa, Ganimedes e Calisto em início da década de 2030.

Fontes:

– NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill

– NASA / JPL-CalTech / SwRI / MSSS / Jason Perry