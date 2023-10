Novos insights sobre a propagação das ondas de actina: desvendando o mecanismo por trás do movimento celular

By

Os filamentos de actina desempenham um papel crucial no citoesqueleto das células eucarióticas, influenciando a forma, a polaridade e o movimento das células. Pesquisas recentes revelaram insights fascinantes sobre o fenômeno das “ondas de actina” – dinâmica semelhante a ondas dos filamentos de actina que se propagam dentro das células – lançando luz sobre a arquitetura subjacente e o mecanismo por trás do movimento celular.

Anteriormente, sabia-se que as ondas de actina ocorrem em vários tipos de células e estão envolvidas em processos como migração celular, adesão, citocinese e neurogênese. No entanto, o mecanismo exato pelo qual estas ondas se propagam permanece desconhecido.

Uma equipe de pesquisadores liderada por Günther Gerisch e Marion Jasnin, do Instituto Max Planck de Bioquímica em Martinsried, Alemanha, utilizou técnicas avançadas de imagem para estudar a propagação das ondas de actina em células de Dictyostelium. Por meio da tomografia crioeletrônica in situ e da preparação de amostras de feixe de íons com foco criogênico, a equipe obteve visualização 3D de alta resolução de proteínas de actina em seu ambiente celular nativo.

Suas descobertas revelaram que as ondas de actina se propagam através de um mecanismo que envolve a polimerização da actina estimulada por proteínas chamadas complexo Arp2/3. Esta polimerização leva à ramificação de novos filamentos a partir dos existentes. É importante ressaltar que os pesquisadores observaram que a nucleação do filamento, em vez do alongamento, parece ser o principal mecanismo que impulsiona a propagação das ondas.

Além disso, ao estudar a organização dos ramos de actina e a sua relação com a membrana celular ligada ao substrato na qual as ondas se propagam, a equipa descobriu que o complexo Arp2/3 favorece a nucleação dos filamentos em direcção à membrana. Os filamentos-mãe crescem em grande parte paralelos à membrana, enquanto os filamentos-filhos ficam voltados para a membrana.

Estas observações levaram à proposta de um novo mecanismo para a progressão das ondas. A polimerização da actina é estimulada na membrana por fatores como o VASP, que colabora com o complexo Arp2/3 para produzir os filamentos a partir dos quais ocorre a ramificação. À medida que a onda se propaga, novas gerações de filamentos e matrizes em forma de tenda são formadas, contribuindo para a progressão ordenada da rede de actina.

Essas descobertas fornecem informações valiosas sobre o intrincado processo de propagação das ondas de actina e contribuem para a nossa compreensão do movimento celular. Mais pesquisas neste campo podem revelar novas possibilidades para intervenções terapêuticas direcionadas a processos celulares dependentes da dinâmica da actina.

