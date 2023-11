O potencial do extrato de casca de salgueiro como antiviral de amplo espectro

By

Os vírus podem causar estragos na nossa saúde e bem-estar, desde um resfriado comum até doenças mais graves como a COVID-19. Como tal, encontrar opções antivirais seguras e eficazes é crucial. Num estudo recente realizado na Finlândia, os cientistas descobriram que um extrato derivado da casca de salgueiro tem propriedades antivirais promissoras de amplo espectro.

A casca do salgueiro, que tem sido usada para fins medicinais há séculos, inclusive como precursor da aspirina moderna, mostrou notável eficácia na inibição de coronavírus com envelope (incluindo aqueles que causam resfriados e COVID-19) e enterovírus sem envelope (que causam infecções como gripe e meningite). Isto é particularmente interessante porque atualmente não existem medicamentos clinicamente aprovados que tenham como alvo direto os enterovírus.

“Precisamos de ferramentas eficientes e de ação ampla para combater a carga de vírus na nossa vida quotidiana”, disse o professor Varpu Marjomäki, da Universidade de Jyväskylä, autor sénior do estudo. Embora as vacinações sejam importantes, elas podem não ser capazes de abordar eficazmente as novas estirpes de vírus emergentes, por si só, suficientemente cedo. Portanto, encontrar tratamentos antivirais alternativos, como o extrato de casca de salgueiro, pode mudar o jogo.

Para extrair os compostos antivirais, os cientistas colheram ramos de salgueiro cultivados comercialmente, congelaram-nos e moeram-nos e depois extraíram o material com água quente. O extrato resultante foi então testado contra várias cepas de coronavírus e enterovírus. O extrato demonstrou a capacidade de proteger as células contra infecções sem danificar as próprias células.

Investigações adicionais revelaram que o extrato parecia atuar na superfície do vírus, e não numa fase específica do seu ciclo de replicação. O estudo também descobriu que os efeitos antivirais em vírus com e sem envelope eram diferentes, sugerindo mecanismos de ação distintos. Contudo, os compostos bioativos específicos responsáveis ​​pelo efeito antiviral permanecem desconhecidos.

O potencial do extrato de casca de salgueiro como tratamento antiviral de amplo espectro é um desenvolvimento significativo no campo da virologia. A investigação contínua centrar-se-á na identificação dos compostos bioactivos envolvidos, na sua estrutura química e nos seus mecanismos de acção. Este conhecimento pode abrir caminho para novos tratamentos antivirais revolucionários que possam combater eficazmente uma ampla gama de infecções virais.

FAQ:

P: Quais vírus o extrato de casca de salgueiro inibiu?

R: O extrato inibiu tanto os coronavírus com envelope quanto os enterovírus sem envelope.

P: Existem atualmente medicamentos aprovados que têm como alvo direto os enterovírus?

R: Não, não existem medicamentos clinicamente aprovados que tenham como alvo direto os enterovírus.

P: Como foi feito o extrato de casca de salgueiro?

R: O extrato foi feito colhendo galhos de salgueiro, congelando-os e triturando-os e, em seguida, extraindo o material com água quente.

P: Qual é o próximo passo na pesquisa sobre o extrato de casca de salgueiro?

R: Outras pesquisas se concentrarão na identificação dos compostos bioativos envolvidos, na sua estrutura química e nos seus mecanismos de ação.

Fonte: Frontiers in Microbiology (Link: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2023.1249794)