Microbioma intestinal ligado à saúde óssea e ao risco de osteoporose, mostra estudo

Um estudo recente sugere que o nosso microbioma intestinal pode desempenhar um papel na saúde óssea e ajudar a evitar o risco de osteoporose e fraturas. O estudo, publicado na Frontiers in Endocrinology, explora o campo da “osteomicrobiologia” e o seu potencial para alterar os microbiomas intestinais para melhorar a saúde óssea.

Pesquisadores do Hebrew SeniorLife e do Hinda and Arthur Marcus Institute for Aging Research, nos EUA, conduziram um estudo com homens mais velhos para identificar fatores modificáveis ​​que contribuem para a saúde do esqueleto. Usando imagens de alta resolução do braço e da perna, descobriram que certas bactérias tinham associações negativas com a saúde óssea em adultos mais velhos.

Uma das bactérias, Akkermansia, tem sido associada à obesidade, enquanto a bactéria Clostridiales DTU089 tem sido mais abundante em indivíduos com menor atividade física e ingestão de proteínas. Estudos anteriores estabeleceram conexões entre ingestão de proteínas, atividade física e saúde esquelética.

O estudo identificou padrões que indicam que uma maior abundância de determinada microbiota está associada a piores medidas de densidade óssea e microarquitetura. Os pesquisadores propõem mais estudos para investigar as relações entre espécies bacterianas específicas no intestino e a integridade do esqueleto. Eles também pretendem identificar vias funcionais influenciadas por essas bactérias que podem ter impacto na saúde óssea.

Embora seja prematuro concluir se os próprios organismos bacterianos têm efeitos diretos na saúde do esqueleto, as descobertas sugerem que o microbioma intestinal pode ser um alvo para influenciar a saúde do esqueleto no futuro. Certas bactérias no intestino podem levar a baixos níveis de inflamação, o que pode afetar a saúde óssea.

Compreender a relação entre o microbioma intestinal e a saúde óssea pode contribuir para o desenvolvimento de intervenções para prevenir a osteoporose e fraturas. Mais pesquisas neste campo podem fornecer insights sobre possíveis abordagens terapêuticas para melhorar a saúde óssea com base na manipulação do microbioma intestinal.

