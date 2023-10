Microbiota materna desempenha um papel crucial no desenvolvimento fetal, mostra estudo

By

Num estudo finlandês recente publicado na BMC Biology, os investigadores descobriram diferenças significativas na atividade genética no intestino fetal, no cérebro e na placenta, dependendo da microbiota da mãe e dos compostos por ela produzidos. Estas descobertas fornecem evidências de que a microbiota materna é crucial para o desenvolvimento e a saúde da sua prole.

Antes deste estudo, pouco se sabia sobre os mecanismos e interações entre a microbiota materna e o desenvolvimento fetal. Para investigar isso, os pesquisadores compararam fetos de mães de ratos normais com aqueles de mães de ratos livres de germes que viviam em um ambiente estéril. Eles analisaram a expressão genética e as concentrações de metabólitos no intestino fetal, cérebro e placenta.

Os resultados revelaram diferenças significativas na expressão genética entre os fetos de ratos normais e livres de germes. No intestino, o sistema imunológico e os genes da interação hospedeiro-micróbio eram menos ativos nos fetos de mães livres de germes. Além disso, foram observadas diferenças na expressão de genes associados ao desenvolvimento e funcionamento do sistema nervoso no cérebro, bem como genes que regulam a gravidez na placenta.

As diferenças na expressão genética foram mais pronunciadas nos fetos masculinos, sugerindo que estes podem ser mais sensíveis aos efeitos da microbiota materna. Os pesquisadores também descobriram compostos até então desconhecidos no feto que são provavelmente microbianos e cruciais para o desenvolvimento individual.

Mais pesquisas estão sendo realizadas para investigar a ocorrência de metabólitos microbianos em outros mamíferos e para compreender as implicações das deficiências nas interações hospedeiro-micróbio durante os primeiros estágios da vida. Os achados deste estudo podem contribuir para uma melhor compreensão da origem de determinados transtornos e orientar futuras estratégias de prevenção e tratamento.

Fontes:

Aleksi Husso et al, Impactos da microbiota materna e metabólitos microbianos no intestino fetal, cérebro e placenta, BMC Biology (2023). DOI: 10.1186/s12915-023-01709-9

Universidade de Helsinque