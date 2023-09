Uma ligação potencial entre COVID-19 e a doença de Alzheimer

Um estudo recente lançou luz sobre um potencial mecanismo molecular que poderia explicar os sintomas cognitivos, incluindo “névoa cerebral”, experimentados por indivíduos infectados com o vírus SARS-CoV-2. A pesquisa também sugere uma possível ligação entre a COVID-19 e o desenvolvimento ou agravamento da doença de Alzheimer.

O estudo, liderado por Cristina Di Primio e seus colegas, explorou os efeitos da infecção por SARS-CoV-2 em células neuronais e modelos de camundongos. A equipe se concentrou em uma proteína chamada Tau, conhecida por seu papel no desenvolvimento da doença de Alzheimer. Em indivíduos com Alzheimer, as moléculas de Tau ficam emaranhadas e se aglomeram nos neurônios.

A pesquisa revelou que quando o SARS-CoV-2 infecta células neuronais ou o cérebro do rato, ele interage com a Tau, causando um processo denominado hiperfosforilação. Este processo envolve a adição de grupos fosfato à Tau em locais de ligação específicos. Curiosamente, a hiperfosforilação observada no estudo refletiu os padrões de fosforilação observados em pacientes com Alzheimer.

Além disso, os pesquisadores detectaram um aumento significativo nos níveis de Tau na fração insolúvel das células infectadas, indicando alterações patológicas na proteína. Não está claro se essas alterações são resultado direto do vírus ou parte de uma resposta de defesa celular.

Embora o estudo forneça informações valiosas sobre a ligação potencial entre a COVID-19 e a doença de Alzheimer, são necessárias mais pesquisas para compreender completamente os mecanismos subjacentes e estabelecer a relevância clínica. No entanto, estas descobertas destacam a importância de investigar mais aprofundadamente os efeitos neurológicos a longo prazo da COVID-19.

No geral, este estudo contribui para o crescente conjunto de evidências que sugerem que a infecção por COVID-19 pode ter implicações além dos sintomas respiratórios. A interação entre SARS-CoV-2 e Tau levanta possibilidades intrigantes para pesquisas futuras e o desenvolvimento de intervenções terapêuticas.

Jornal de referência: Di Primio, C., et al. (2023) A infecção por coronavírus 2 da síndrome respiratória aguda grave leva à assinatura patológica de Tau nos neurônios. PNAS Nexus. doi.org/10.1093/pnasnexus/pgad282.

(Observação: o artigo original fornece informações mais detalhadas e pode ser acessado através da referência do periódico fornecida.)