Novas evidências sugerem que a formação da Lua deixou relíquias do manto profundo

Cientistas da China e dos EUA fizeram uma descoberta inovadora que introduz uma nova perspectiva sobre a formação da Lua. Uma pesquisa recente, publicada na revista Nature, propõe que dois enormes objetos enterrados no manto profundo da Terra poderiam ser restos da criação da Lua há aproximadamente 4.5 mil milhões de anos.

Em alinhamento com a teoria predominante, os cientistas postulam que a lua se formou depois que um planeta do tamanho de Marte, conhecido como Theia, colidiu com Gaia ou com a Terra primitiva. Esta violenta colisão impulsionou a camada superior da Terra para o espaço, onde os fragmentos eventualmente se fundiram para dar origem à lua.

A equipa internacional, composta por investigadores do Instituto de Tecnologia da Califórnia, da Universidade Estatal do Arizona e do Observatório Astronómico de Xangai (SHAO), ofereceu evidências convincentes para apoiar esta hipótese. Eles levantam a hipótese de que abaixo do continente africano e do Oceano Pacífico existem duas anomalias com dimensões consideráveis ​​e baixas velocidades sísmicas no manto inferior da Terra. Estas anomalias, acreditam eles, podem ser derivadas de materiais do manto de Theia (referidos como TMMs), que possuem inerentemente uma densidade 2 a 3.5 por cento maior do que a do manto da proto-Terra.

Através de simulações de impactos colossais, a equipe revelou que uma porção do manto de Theia potencialmente se fundiu e persistiu dentro do sólido manto inferior da proto-Terra após o evento cataclísmico que formou a Lua.

Uma característica marcante dos remanescentes de Theia, semelhantes às rochas lunares, é o seu alto teor de ferro, dotando-os de uma composição mais densa em relação ao seu entorno. Após o impacto, estas bolhas densas, abrangendo dezenas de quilómetros, provavelmente afundaram-se e acumularam-se em pilhas termoquímicas no topo do núcleo da Terra, sobrevivendo até aos dias de hoje. Os cientistas argumentam que este processo representa uma consequência natural do impacto gigante que gerou a Lua.

As implicações desta descoberta vão além da ciência lunar. Oferece aos pesquisadores uma lente inovadora através da qual podem compreender a estrutura interna da Terra, sua evolução a longo prazo e até mesmo a formação do sistema solar interno. Além disso, o co-autor Deng Hongping do SHAO sugere que este estudo poderia fornecer informações valiosas sobre a habitabilidade de exoplanetas além do nosso próprio sistema solar.

FAQ:

P: Qual é a teoria predominante sobre a formação da lua?

R: A teoria predominante sugere que a lua se formou depois que um planeta do tamanho de Marte chamado Theia colidiu com Gaia ou com a Terra primitiva.

P: Que evidências apoiam a hipótese de relíquias de formação lunar no manto profundo da Terra?

R: A presença de duas anomalias de tamanho continental com baixas velocidades sísmicas no manto inferior, abaixo do continente africano e do Oceano Pacífico, respectivamente, é vista como possível evidência de materiais do manto Theia que se fundiram com o manto da Terra após a formação da lua.

P: Como as relíquias de Theia poderiam sobreviver até os dias atuais?

R: Após o impacto gigante, bolhas densas dos restos de Theia afundaram-se e acumularam-se em pilhas termoquímicas no topo do núcleo da Terra, onde provavelmente persistiram até aos dias de hoje.