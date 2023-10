Pessoas com HIV correm maior risco de reinfecção por COVID-19, conclui estudo

Um novo estudo liderado pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) revela que indivíduos com HIV (PWH) têm taxas mais altas de reinfecção por COVID-19 em comparação com aqueles sem HIV (PWOH).

O estudo, publicado na Emerging Infectious Diseases, analisou dados de 453,587 adultos em Chicago que foram infectados com SARS-CoV-2 desde a infecção inicial até maio de 2022. Os pesquisadores examinaram os resultados dos testes COVID-19 e os registros de vacinação vinculados ao programa Enhanced HIV/ Sistema de Notificação de AIDS.

O estudo descobriu que 5.3% dos indivíduos positivos para COVID sofreram reinfecção, incluindo 6.7% dos PWH e 5.2% dos PWOH. As PCH tiveram uma taxa de reinfecção de 66 por 1,000 pessoas-ano, superior aos 50 por 1,000 pessoas-ano entre as PCH. Após ajuste para outros fatores, os PWH tiveram uma taxa significativamente maior de reinfecção por COVID-19 (1.46 por 1,000 pessoas-ano) em comparação com os PWOH.

Observou-se que entre os indivíduos que sofreram reinfecção, os PWH tendem a ser mais velhos (com mediana de idade de 43 anos) em comparação com os PWH (com mediana de idade de 36 anos). As PCH também tinham maior probabilidade de serem homens (79.3% versus 40.9%) e negros (53.7% versus 27.0%). Além disso, as PWH tiveram maior probabilidade de ter recebido a série primária de vacina contra a COVID-19 e reforço em comparação com as PWOH (31.8% versus 22.1%). Curiosamente, uma percentagem menor de PCH não estava vacinada no momento da sua primeira infecção em comparação com PCH (87.5% versus 91.0%).

O estudo destaca a importância de os PWH seguirem o calendário de vacinação contra a COVID-19 recomendado, incluindo o recebimento de doses de reforço, para mitigar o risco de reinfecção por SARS-CoV-2. Dos residentes que receberam a vacina antes da primeira infecção, 54.2% completaram a série primária da vacina Pfizer/BioNTech. Entre os indivíduos que tiveram reinfecção, 39.6% completaram a série primária, mas ainda não receberam reforço.

Independentemente da onda variante e do trimestre civil, a PWH exibiu consistentemente uma taxa de reinfecção mais elevada do que a PWOH. A maior incidência de reinfecção entre PWH ocorreu durante a predominância da cepa Omicron, com 50 casos por 1,000 pessoas-ano. No geral, houve um excesso de 16 reinfecções por 1,000 pessoas-ano relatadas entre PWH.

Para prevenir reinfecções por SARS-CoV-2, os autores enfatizam que os PWH devem aderir ao calendário vacinal recomendado contra a COVID-19, incluindo doses de reforço.

