Estudo descobre que afiliação religiosa não afeta o uso de pornografia online na Alemanha

Um estudo recente publicado no Archives of Sexual Behavior explorou a relação entre afiliação religiosa e uso de pornografia online na Alemanha. Os pesquisadores usaram dados do painel de rastreamento da web combinados com dados de pesquisas para obter insights sobre os comportamentos online de diferentes grupos religiosos.

Ao contrário de estudos anteriores que sugeriam uma forte correlação entre religiosidade e uso de pornografia, os resultados indicam que católicos alemães, protestantes e pessoas sem filiação religiosa têm probabilidade semelhante de usar pornografia online. Por outro lado, os membros de religiões minoritárias, como os muçulmanos ou os cristãos ortodoxos, são menos propensos a envolver-se em pornografia online.

O estudo também revelou resultados contrastantes quando comparado com pesquisas realizadas em outros países. Na Alemanha, ser protestante ou católico não reduz significativamente a probabilidade de utilização de pornografia online, ao contrário de países como os Estados Unidos. Os investigadores especulam que esta diferença pode ser atribuída às atitudes comparativamente mais liberais dos cristãos alemães.

Uma limitação da investigação anterior sobre este tema é que se baseou fortemente em auto-relatos através de inquéritos, que podem estar sujeitos a preconceitos e imprecisões. O uso de dados do painel de rastreamento da web fornece uma medição mais objetiva e precisa dos comportamentos online dos indivíduos, incluindo o uso de pornografia.

Os pesquisadores sugerem que as descobertas deste estudo desafiam suposições anteriores e destacam a importância do uso de métodos alternativos, como o rastreamento da web, para estudar tópicos delicados como a pornografia online. Ao confiar nos dados de rastreamento da web, os pesquisadores podem contornar as limitações associadas aos dados auto-relatados, garantindo uma compreensão mais abrangente das atividades online reais das pessoas.

No geral, este estudo contribui para a nossa compreensão da relação entre afiliação religiosa e uso de pornografia online na Alemanha. Enfatiza a necessidade de pesquisas diferenciadas que considerem as diferenças culturais e religiosas ao examinar tais comportamentos.

Fonte: GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

Referência:

Maximilian TP von Andrian-Werburg et al, Uma Reavaliação do Uso de Pornografia Online na Alemanha: Uma Combinação de Rastreamento na Web e Análise de Dados de Pesquisa, Arquivos de Comportamento Sexual (2023). DOI: 10.1007/s10508-023-02666-8