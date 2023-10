Asteróide 33 Polyhymnia: uma entidade misteriosa e ultradensa

Pesquisadores da Universidade do Arizona em Tucson fizeram uma descoberta desconcertante enquanto estudavam o asteroide 33 Polyhymnia. Este asteroide, batizado em homenagem à musa grega dos hinos sagrados, despertou o interesse dos astrofísicos devido à sua incrível densidade. Na verdade, 33 Polyhymnia é tão denso que os cientistas levantam a hipótese de que pode ser composto de elementos que não são encontrados na tabela periódica.

A possibilidade de asteróides terem composições desconhecidas na Terra é particularmente significativa para aqueles envolvidos em empreendimentos de mineração espacial. As empresas interessadas em explorar asteróides em busca de metais preciosos como o ouro considerariam a existência de tais elementos altamente intrigante.

Num estudo publicado no The European Physical Journal Plus, os investigadores classificaram 33 Polyhymnia como um objeto compacto ultradenso (CUDO) e descobriram que tem uma densidade medida superior a qualquer elemento conhecido na Terra. Eles especulam que este asteroide pode ser composto por elementos superpesados ​​anteriormente não identificados pelos humanos.

A densidade destes elementos hipotéticos seria ainda maior do que a do Ósmio, que é atualmente o elemento estável de ocorrência natural mais denso conhecido. Com um número atômico em torno de 164, esses elementos ultrapassariam o Ósmio em densidade.

A equipe da Universidade do Arizona explorou as propriedades de elementos com números atômicos superiores aos da tabela periódica. Embora tenham examinado elementos como o Ósmio e outros que foram produzidos artificialmente com números atômicos mais elevados, não foram capazes de encontrar nenhum com densidades de massa que pudessem explicar as observações feitas em 33 Polyhymnia.

Os investigadores propuseram que, se os elementos superpesados ​​forem suficientemente estáveis, poderão existir potencialmente dentro dos núcleos de asteróides densos como o 33 Polyhymnia. Isto abre possibilidades fascinantes para uma maior exploração e compreensão da composição dos asteróides no nosso sistema solar.

Os esforços recentes da NASA para estudar e obter amostras de asteróides alinham-se com as descobertas da Universidade do Arizona. A recuperação bem-sucedida da primeira amostra de asteroide do asteroide Bennu, bem como o lançamento da espaçonave Psyche para estudar o asteroide metálico Psyche, ressaltam a importância da investigação desses corpos celestes. Estas missões poderão fornecer informações valiosas sobre a formação e composição dos asteróides, lançando luz sobre a história inicial do nosso sistema solar.

