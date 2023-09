Testemunhe a espetacular aurora boreal na Irlanda e na Irlanda do Norte

A aurora boreal, uma das exibições naturais mais impressionantes do mundo, pode ser vista em vários locais da Irlanda e da Irlanda do Norte. Embora não haja garantias de testemunhar este magnífico espetáculo de luzes, o próximo equinócio, em 23 de setembro, pode proporcionar uma oportunidade melhor, de acordo com David Moore, editor da revista Astronomy Ireland. As condições do campo magnético da Terra e a inclinação do planeta durante este período aumentam a possibilidade de ver a aurora.

A costa norte rural da Irlanda do Norte é considerada um dos melhores locais para observar as luzes, pois não há luzes da cidade ao longe e a vista dá para o oceano Atlântico. Mayo, que também tem vista para o mar, é outro bom lugar para avistar a aurora boreal. No entanto, o céu limpo é essencial para a visualização de qualquer local do país.

O processo da aurora começa com explosões solares no Sol, que liberam bilhões de toneladas de radiação no espaço. Essas partículas atômicas atingem a atmosfera terrestre após aproximadamente dois dias e são puxadas em direção aos pólos Norte e Sul pelo campo magnético terrestre. Ao colidirem com átomos e moléculas da atmosfera, geram cores vibrantes que caracterizam a aurora boreal.

A intensidade das luzes depende da atividade das partículas, formando-se uma típica forma oval em torno do Pólo Norte. Em casos raros, quando ocorre uma grande explosão solar, o anel se expande e pode chegar ao sul até a Irlanda. Para aumentar as chances de ver a aurora, é crucial ficar longe das luzes artificiais. Morar em uma vila ou cidade pode apenas proporcionar um vislumbre das principais exibições, enquanto locais mais escuros no campo oferecem uma visão melhor.

A Astronomy Ireland opera um serviço de alerta de aurora, fornecendo atualizações diárias sobre as condições do céu e a possibilidade de ver a aurora boreal. É importante ressaltar que a aurora pode ser vista a qualquer momento da noite, com durações que variam de algumas horas até a noite inteira.

Embora as condições meteorológicas na Irlanda apresentem frequentemente desafios, os próximos anos são promissores para testemunhar as luzes do norte, uma vez que a atividade do sol deverá atingir o pico em 2025. Portanto, fique de olho no céu e espere noites claras para experimentar esta maravilha. fenômeno natural inspirador.

Fontes:

– Revista Astronomia Irlanda