10 verdades básicas da astronomia que você talvez não saiba

Muitas pessoas consideram o conhecimento celestial fascinante e pode ser tão emocionante quanto observar aglomerados de estrelas ou planetas. Este artigo explora 10 verdades básicas da astronomia que você talvez não conheça. Alguns desses fatos podem ser novos para você, então vamos nos aprofundar.

Você sabia que na verdade existem dois universos? O universo visível, também conhecido como universo observável, é tudo o que podemos ver e conhecer. Além disso, está o universo inobservável, sobre o qual nada sabemos porque sua luz nunca poderá nos alcançar.

A ideia de inúmeros outros universos, conhecida como conceito de multiverso, sugere que eles existem em dimensões além das quatro com as quais estamos familiarizados. No entanto, não há evidências da existência de dimensões extras.

A vida na Terra depende do Sol, especificamente do seu núcleo. O núcleo do Sol é um componente minúsculo que ocupa apenas 1/50 do volume total do Sol. A cada segundo, liberta a energia equivalente a 96 mil milhões de bombas de hidrogénio de 1 megaton.

Os caminhos elípticos são uma verdadeira base cósmica para a maioria dos corpos conectados gravitacionalmente. Coloque dois pregos na madeira compensada, enrole um barbante em volta deles e puxe um marcador contra o barbante. Você desenhará uma elipse. No nosso sistema solar, o Sol ocupa um foco da órbita de cada planeta.

O elemento mais abundante da Lua é o oxigênio, embora esteja sempre ligado a outro elemento.

O espaço vazio não está verdadeiramente vazio. É preenchido com várias formas de energia, incluindo energia do vácuo, energia escura, constante cosmológica e energia do ponto zero. Acredita-se que esta energia cria partículas e antipartículas que aparecem e desaparecem.

Embora Nicolau Copérnico seja frequentemente considerado o primeiro a declarar que a Terra orbita o Sol, Aristarco de Samos disse a mesma coisa quase 17 séculos antes.

Os meteoros diminuem significativamente a velocidade quando encontram a atmosfera da Terra. No momento em que atingem o solo, sua velocidade de impacto é normalmente de apenas 250 a 300 mph (400 a 480 km/h), muito inferior à velocidade de entrada original de 80,000 mph (128,700 km/h).

Crenças conspiratórias comuns sobre o pouso na Lua e o formato da Terra podem ser facilmente refutadas. Se alguém afirma que o pouso na Lua foi uma farsa, pergunte para onde foram os foguetes Saturno após o lançamento. E para desmascarar a teoria da Terra plana, pergunte a alguém num fuso horário diferente como vê o Sol.

A questão de saber se estamos sozinhos no universo não é tão simples quanto parece. Algumas pessoas, incluindo o vencedor do Prémio Nobel Werner Heisenberg, acreditam que a consciência é a natureza básica do universo e, portanto, não existem “outros”.

A astronomia é um campo vasto com muitos fatos surpreendentes e surpreendentes. Você tem sua própria lista de fatos cósmicos fascinantes? Compartilhe-os!

