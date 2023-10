Parasitas manipulam hospedeiros usando genes roubados, conclui estudo

Cientistas do Centro RIKEN de Pesquisa em Dinâmica de Biossistemas descobriram um método fascinante que os parasitas usam para manipular seus hospedeiros: genes roubados adquiridos por meio de transferência horizontal de genes. O estudo, publicado na Current Biology, revela que os parasitas possuem a capacidade de manipular o comportamento do hospedeiro para a sua própria sobrevivência e reprodução.

Um exemplo dessa manipulação é visto em vermes de crina de cavalo. Esses vermes nascem na água e dependem de insetos aquáticos para transportá-los para a terra firme. Assim que chegam aos seus hospedeiros terrestres, como os grilos ou os louva-a-deus, os vermes manipulam o seu comportamento para garantir que eventualmente regressam à água, onde podem continuar o seu ciclo de vida. Embora estudos anteriores tenham sugerido o uso de mimetismo molecular por parasitas, o mecanismo exato por trás desse fenômeno permaneceu indefinido.

Para esclarecer este tópico, os pesquisadores examinaram a expressão genética em um verme de crina de cavalo Chordodes enquanto manipulava seu hospedeiro louva-a-deus. Eles descobriram que o verme expressava mais de 3,000 mil genes com mais intensidade durante a manipulação, indicando a produção de proteínas que influenciam o sistema nervoso do hospedeiro. Em contraste, a expressão genética nos cérebros do louva-a-deus permaneceu inalterada em comparação com os louva-a-deus não infectados.

Os pesquisadores então voltaram sua atenção para as origens dos genes envolvidos na manipulação do hospedeiro. Eles descobriram que muitos dos genes do verme crina de cavalo eram notavelmente semelhantes aos encontrados nos louva-a-deus. Isto sugere que os genes foram adquiridos através da transferência horizontal de genes, um processo no qual os genes são transferidos entre organismos sem reprodução. A transferência horizontal de genes pode ter consequências evolutivas significativas, permitindo que os organismos adquiram rapidamente novos genes ou funções.

Análises posteriores apoiaram a ideia de que o mimetismo molecular observado nos vermes de crina de cavalo é resultado da transferência horizontal de genes dos louva-a-deus. Os investigadores descobriram que os principais genes envolvidos na manipulação do hospedeiro correspondiam aos dos louva-a-deus, mas estavam ausentes ou eram diferentes nas espécies de vermes de crina que não utilizam hospedeiros de louva-a-deus. Estes genes de mimetismo, particularmente aqueles associados à neuromodulação, atração de luz e ritmos circadianos, parecem desempenhar um papel vital na manipulação do hospedeiro.

A transferência horizontal de genes tem sido amplamente observada em bactérias como um mecanismo para a evolução da resistência aos antibióticos. A descoberta deste processo entre organismos multicelulares oferece informações valiosas sobre a evolução. Os pesquisadores esperam usar a lagarta como modelo para investigar mais a fundo a transferência horizontal de genes e melhorar nossa compreensão da adaptação evolutiva.

