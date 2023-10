Observando estrelas de nêutrons em colisão: uma solução para a tensão de Hubble

Os astrofísicos propuseram um novo método para resolver as inconsistências na medição da taxa de expansão do Universo, comumente conhecida como “Tensão de Hubble”. A comunidade astrofísica tem lutado contra uma “crise na cosmologia”, pois tem havido inconsistência na medição da taxa de expansão, também conhecida como Constante de Hubble. Esta discrepância surge da Escada de Distância Cósmica, onde os astrónomos utilizam diferentes métodos para medir distâncias relativas em escalas mais longas.

Num estudo recente, uma equipa internacional de astrofísicos propôs uma nova abordagem para medir a expansão cósmica através da observação de estrelas de neutrões em colisão, também conhecidas como quilonovas. Os pesquisadores argumentaram que, ao estudar esses eventos, poderiam obter medições consistentes da Constante de Hubble e resolver a Tensão de Hubble.

As galáxias no universo estão se afastando umas das outras a uma taxa cada vez maior devido à expansão do próprio espaço. As observações de Edwin Hubble no início do século 20 demonstraram que quanto mais longe uma galáxia está, mais rápido ela retrocede. Isto levou os cientistas a tentarem medir a Constante de Hubble, que representa a taxa de expansão do Universo.

A equipe de pesquisadores sugeriu que o estudo da colisão de estrelas de nêutrons, que resultam em explosões de quilonovas, poderia fornecer informações valiosas sobre a medição de distâncias no cosmos. Ao analisar estas explosões, descobriram uma simetria notável, que pode ser usada como um novo método para medição de distâncias.

Esta proposta baseia-se em pesquisas anteriores que demonstraram a simetria esférica das explosões de quilonovas e sua correlação com a física fundamental. As descobertas da equipe têm implicações potenciais para medir com precisão a idade do universo.

Concluindo, ao observar a colisão de estrelas de nêutrons, os astrofísicos esperam resolver a discrepância contínua na medição da taxa de expansão do Universo e reconciliar a Tensão de Hubble. Este novo método de medição de distância pode levar a estimativas mais precisas da Constante de Hubble e desbloquear novos insights sobre a natureza do cosmos.

Fontes:

– Artigo fonte: [link]

-Leitura adicional: [link]