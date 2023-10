Treinamento de resistência para adultos idosos: melhorando a qualidade de vida e prevenindo a perda muscular

À medida que envelhecemos, torna-se cada vez mais importante priorizar a aptidão física e a saúde, a fim de manter a nossa capacidade de realizar as tarefas diárias sem nos sentirmos fisicamente exaustos. Manter-se fisicamente ativo à medida que envelhecemos não só melhora a nossa qualidade de vida, mas também nos permite continuar a criar memórias especiais com os nossos entes queridos. Um método eficaz para manter a função física e prevenir a perda muscular relacionada à idade é o treinamento de resistência.

O treinamento de resistência, também conhecido como treinamento de força, envolve a realização de exercícios que desafiam os músculos a superar a resistência. Pode assumir várias formas e ser personalizado para atender às necessidades do indivíduo à medida que envelhece. Incorporar o treinamento de resistência em nossa rotina de exercícios pode ajudar a combater o declínio natural da função e da massa muscular que ocorre com a idade, conhecido como sarcopenia. A sarcopenia está associada a um risco aumentado de quedas, doenças cardiovasculares, doenças metabólicas e outros problemas de saúde.

Pesquisas recentes sugerem que a baixa força muscular é um fator que contribui significativamente para a sarcopenia. Portanto, a implementação de um programa adequado de treinamento de resistência que se concentre na melhoria da força é essencial para combater ou reverter esse declínio. O treinamento regular de força com pesos moderados a pesados ​​demonstrou ser eficaz na prevenção da sarcopenia e é considerado seguro quando realizado corretamente. Porém, é importante buscar orientação de profissionais qualificados, como personal trainers ou especialistas em força e condicionamento, para garantir forma e técnica adequadas.

De acordo com a Associação Nacional de Força e Condicionamento, os idosos devem praticar treinamento de força dois a três dias por semana. Os treinos devem incluir exercícios envolvendo múltiplas articulações por grupo muscular principal, com seis a 12 repetições por série. A intensidade deve ser definida entre 50% a 85% do máximo de uma repetição do indivíduo. Recomenda-se descansar por dois a três minutos entre as séries, permitindo tempo de recuperação suficiente. Sugere-se que os idosos realizem esse programa de dois a três dias por semana, com intervalo de 24 a 48 horas entre as sessões.

A implementação de um programa de treinamento de resistência adaptado às suas próprias necessidades e objetivos pode aumentar significativamente a força e promover a manutenção saudável de músculos e ossos à medida que você envelhece. Embora as diretrizes acima forneçam uma estrutura, consultar um profissional permitirá um programa de exercícios mais personalizado. Priorizar o treinamento de resistência não apenas fortalece os músculos, mas também melhora a qualidade de vida geral e a vitalidade em adultos idosos.

Fontes:

O treinamento de resistência pode assumir várias formas. Jamie Grill/Tetra Images via Getty Images.

Gillen, Z. (2021). Hesitante sobre o treinamento de resistência à medida que você envelhece? Aqui está o que você precisa saber. Obtido de [fonte].