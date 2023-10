Testemunhando a erupção espetacular do gêiser Steamboat no Parque Nacional de Yellowstone

A erupção do Steamboat Geyser no Parque Nacional de Yellowstone é uma visão notável que muitos visitantes esperam experimentar. Kathleen Rynkiewicz-Stuby teve a incrível oportunidade de testemunhar este espetáculo recentemente, quando o gêiser ativo mais alto do mundo entrou em erupção, lançando água quente e vapor a até 400 metros de altura. Ela capturou um vídeo do evento, que mostrava uma coluna de vapor de tirar o fôlego sendo expelida com força do gêiser, acompanhada por um som que lembra o de um motor a jato.

Steamboat Geyser, localizado na Norris Geyser Basin, está atualmente em seu período mais ativo já registrado. Ao contrário das erupções previsíveis do Old Faithful, as erupções do Steamboat são altamente imprevisíveis, tornando-o um fenômeno difícil de testemunhar. No entanto, há sinais que os visitantes podem observar para aumentar as chances de ver Steamboat em toda a sua glória.

Mike Poland, pesquisador geofísico e cientista responsável pelo Observatório do Vulcão de Yellowstone, explicou as diferentes fases de uma erupção típica de Steamboat. A fase inicial, conhecida como fase da água, dura alguns minutos e envolve água subindo de 300 a 400 pés de altura. Em seguida, o gêiser entra na fase de vapor, que pode durar até 24 horas com intensidade decrescente. O vídeo capturado por Rynkiewicz-Stuby capturou a fase de vapor da erupção, indicando que ela foi filmada logo após a conclusão da fase aquosa.

Cada gêiser em Yellowstone tem sua própria personalidade e cronograma de erupção. Enquanto o Old Faithful entra em erupção regularmente, as erupções do Steamboat são totalmente aleatórias. Os cientistas especulam que a imprevisibilidade de Steamboat pode ser devida à falta de isolamento do ambiente, ao contrário de gêiseres como Old Faithful ou Lone Star Geyser. Apesar da extensa pesquisa, os mecanismos por trás das erupções dos gêiseres, incluindo as diferenças entre gêiseres erráticos como o Steamboat e os previsíveis como o Old Faithful, permanecem um mistério.

Quanto às futuras erupções do Steamboat, é impossível prever com certeza. Isso pode acontecer a qualquer momento ou levar vários anos até a próxima erupção. Felizmente, Steamboat está atualmente passando por um período mais ativo do que nunca. Em 2023, o gêiser já entrou em erupção sete vezes, marcando um aumento na atividade em relação aos anos anteriores. No entanto, as razões por trás destes períodos de alta atividade permanecem desconhecidas.

Embora os cientistas tenham conduzido estudos para descobrir as causas das frequentes erupções do Steamboat, não surgiram respostas definitivas. Mudanças no sistema de encanamento do gêiser e fatores externos como chuvas, terremotos e níveis de água subterrânea foram considerados possíveis explicações. No entanto, são necessárias muito mais pesquisas para compreender completamente a dinâmica complexa dos gêiseres.

Apesar do recente aumento nas erupções, a frequência do Steamboat tem diminuído nos últimos anos. Embora tenham ocorrido 20 erupções em 2021 e 11 em 2022, prevê-se que até ao final de 2023 possam ocorrer apenas 10 erupções. As razões por trás do pico das erupções durante 2019 e 2020 e do subsequente declínio permanecem incertas.

Para aumentar as chances de testemunhar uma erupção do Steamboat, os visitantes devem ficar atentos a sinais de atividade iminente. O aumento de eventos eruptivos menores, com erupções de água variando de alguns metros a dezenas de metros, indica que uma grande erupção pode estar se aproximando. No entanto, essas erupções menores podem persistir por dias ou até semanas antes que ocorra uma erupção significativa e sustentada. Além disso, durante grandes erupções, Steamboat é conhecido por drenar a nascente da cisterna próxima.

Embora não haja um cronograma definido para uma erupção do Steamboat, estar no lugar certo na hora certa pode proporcionar uma experiência notável e inesquecível. Quer alguém tenha a sorte de testemunhar uma erupção magnífica ou tenha que esperar pacientemente pela próxima, o poder inspirador do Steamboat Geyser continua a cativar os visitantes do Parque Nacional de Yellowstone.

