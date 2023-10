Elon Musk prevê lançamento de nave estelar e pouso em Marte dentro de quatro anos

By

Durante uma entrevista no Congresso Internacional de Astronáutica, Elon Musk compartilhou sua visão para voos espaciais interplanetários e fez previsões ousadas sobre o futuro do foguete Starship da SpaceX.

Musk expressou alguma frustração com a Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) em relação ao cronograma para recuperação do primeiro estágio do sistema de lançamento. Ele mencionou que a obtenção das licenças necessárias poderia levar “talvez menos de um ano”, sugerindo possíveis atrasos causados ​​por processos regulatórios.

A primeira tentativa de lançar o combo completo de Starship e Super-Heavy Booster em 2023 não teve sucesso, com graves danos à plataforma de lançamento. A próxima segunda tentativa está atualmente pendente de aprovação regulatória.

Para obter um reforço com os braços da torre de lançamento até 2024, Musk enfatizou a necessidade de uma cadência de lançamento impressionante, o que exigiria luz verde da FAA. Porém, mesmo que a captura não aconteça até 2024, isso não atrapalharia o andamento do programa Starlink. Musk mencionou que a implantação dos satélites Starlink v3 deverá começar em aproximadamente um ano.

Além destas previsões, Musk também mencionou o ambicioso objetivo de pousar em Marte dentro de quatro anos. Isto exigiria não apenas o funcionamento bem-sucedido da nave estelar, mas também a capacidade de pousar com segurança na superfície marciana. Musk atribuiu o prazo ao alinhamento planetário como um fator chave.

Embora Musk não tenha fornecido muitos detalhes específicos sobre o progresso atual da nave estelar, ele mencionou tirar lições do foguete soviético N1, que tem semelhanças no design. O foguete lunar soviético sofreu quatro falhas de lançamento, levando ao cancelamento do programa.

No geral, a entrevista de Elon Musk destacou o seu compromisso em ultrapassar limites na exploração espacial. Com metas ambiciosas para o lançamento da Starship, implantação do Starlink e pouso em Marte dentro de quatro anos, os esforços futuros da SpaceX certamente serão observados de perto.

