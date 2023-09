SpaceX lança trem leve colorido com satélites Starlink

Um lançamento recente da SpaceX criou um impressionante trem leve no céu noturno. O lançamento, que ocorreu na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida, enviou 22 satélites Starlink para a órbita baixa da Terra. Esses satélites, parte da iniciativa global de internet banda larga da SpaceX, têm cativado observadores em vários estados, incluindo Connecticut, Utah, Illinois, Michigan, Ohio e Wisconsin.

Os satélites Starlink são responsáveis ​​por fornecer internet banda larga para usuários em todo o mundo. Desde o seu lançamento inicial em 2019, mais de 3,000 satélites foram implantados pela SpaceX. A empresa pretende colocar um total de 7,500 satélites em órbita baixa da Terra, conforme aprovado pela Comissão Federal de Comunicações.

Uma vez em órbita, os satélites Starlink movem-se em linha reta, refletindo a luz e tornando-os visíveis do solo. No entanto, a sua visibilidade é limitada, pois eventualmente estabelecem as suas próprias órbitas. Durante o trânsito, uma cadeia Starlink pode piscar no céu várias vezes em uma única noite.

Para os interessados ​​em localizar os satélites, existem vários recursos da Internet disponíveis. O aplicativo web e móvel “Find Starlink” permite aos usuários rastrear cadeias de satélites com base em coordenadas ou cidade. Satellitemap.space oferece um mapa semelhante a um globo que exibe a localização dos satélites Starlink e fornece detalhes como datas de lançamento e cursos recentes. Os usuários podem marcar suas casas no mapa para determinar quando um satélite passará por cima.

O recente trem leve criado pelos satélites Starlink proporcionou uma visão cativante e incomum para observadores em vários estados. À medida que a SpaceX continua a lançar mais satélites, o céu noturno poderá ter exibições ainda mais deslumbrantes no futuro.

