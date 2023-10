Dicas para observar as estrelas nos meses mais frios: insights de especialistas

By

Olhar para o céu noturno cativou as pessoas ao longo da história. Estrelas e planetas têm significados e usos diferentes para culturas ao redor do mundo, desde orientar a navegação até inspirar o folclore. À medida que nos aproximamos dos meses mais frios, a Trinity Space Society fornece informações sobre o que procurar ao observar as estrelas.

As constelações servem como características proeminentes no céu noturno. Na Irlanda, a Ursa Maior (Ursa Maior) e a Ursa Menor (Ursa Menor) podem ser vistas durante todo o ano, juntamente com constelações como Cassiopeia. Outras constelações notáveis ​​durante outubro incluem Pégaso, Andrômeda, Touro e Órion. Para aqueles que não estão familiarizados com a identificação de constelações, usar um aplicativo de observação de estrelas como o “Constellarium” pode ser extremamente útil.

Ao contrário da crença popular, não é necessário equipamento elaborado para observar as estrelas. Todas as constelações podem ser vistas a olho nu, mesmo em áreas urbanas como Dublin. No entanto, encontrar um local mais escuro aumentará a visibilidade. À medida que o inverno avança, o ar fica mais claro, facilitando a observação das estrelas. É essencial ficar de olho nas condições climáticas para planejar adequadamente suas sessões de observação de estrelas.

Além das estrelas, os planetas também oferecem exibições celestes fascinantes. Vale a pena observar Júpiter, muitas vezes um dos objetos mais brilhantes do céu noturno. Pode parecer tão brilhante quanto a Lua. Mercúrio e Vênus também podem ser observados no início da manhã, pouco antes do nascer do sol.

Quanto aos eventos lunares, um eclipse lunar parcial, mas muito pequeno, é esperado em 28 de outubro. O eclipse ocorrerá das 7h às 11h, com pico às 9h. Além disso, uma chuva de meteoros originada perto de Betelgeuse, no ombro de Orion, ocorrerá de 2 de outubro a 7 de novembro, com pico por volta de 21 a 22 de outubro.

Quando se trata de locais ideais para observar as estrelas perto de Dublin, Phoenix Park e Malahide são altamente recomendados. Sair da cidade permite céus mais escuros, melhorando a experiência geral de observação das estrelas.

Surpreendentemente, é possível ver a Estação Espacial Internacional (ISS) passando à noite. A ISS é bastante brilhante e passa aproximadamente a cada 40 minutos. Sites como spotthestation.nasa.gov podem fornecer horários de passagem específicos com base na sua localização.

Finalmente, surge uma questão comum sobre se a observação das estrelas nos permite testemunhar o passado. Em termos simples, a luz das estrelas viaja à velocidade da luz, o que significa que leva tempo para chegar até nós. Nesse sentido, olhar as estrelas é como observar o passado. No entanto, de acordo com a teoria da relatividade de Einstein, o conceito de passado e presente torna-se menos relevante, uma vez que nada pode viajar mais rápido que a luz.

Então, por que não levar um amigo e ir ao seu local favorito para observar as estrelas? O céu noturno tem um jeito encantador de hipnotizar quem o contempla. Descubra as maravilhas do universo e mergulhe numa experiência intemporal.

Fontes:

– Trinity Space Society, entrevista com Brendan Watters e Dominik Kuczynski