Levando a Maravilha do Cosmos às Crianças do Quênia

A astrónoma queniana Susan Murabana tem a missão de mostrar às crianças das comunidades rurais que a ciência é para todos. Ao lado do marido, o fotógrafo Daniel Chu Owen, Murabana viaja para essas comunidades com um telescópio e um planetário inflável, ensinando até 300 crianças sobre as estrelas e os planetas. Esta iniciativa é financiada através de receitas de viagens que apoiam o Traveling Telescope, uma empresa social fundada por Murabana para educar e inspirar jovens sobre astronomia e ciência.

A falta de acesso a telescópios e planetários é um desafio enfrentado por muitas crianças no Quénia. Murabana espera que estas experiências alarguem os seus horizontes e expandam a sua visão do mundo. Ao apresentar às crianças as maravilhas do cosmos, ela pretende inspirar e despertar a sua curiosidade sobre o mundo e as oportunidades que existem para além do Quénia.

Fonte: The Guardian

Abordando as taxas de mortalidade materna através do apoio ao parto

A Universidade Huston-Tillotson, uma universidade historicamente negra em Austin, Texas, lançou o programa Boldly BLUE para combater as altas taxas de mortalidade materna no estado, especialmente entre as mulheres negras. A iniciativa visa capacitar doulas, parteiras e consultoras de lactação para prestarem suporte essencial durante o processo de parto.

Ao aumentar a diversidade e a disponibilidade de especialistas em parto no centro do Texas, a universidade espera melhorar o acesso a cuidados contínuos e culturalmente alinhados para os indivíduos que dão à luz. O programa se concentrará inicialmente no treinamento de doulas, com planos de expansão para consultores de lactação e parteiras no ano seguinte. A prestação destes serviços gratuitamente ajudará a garantir que mais pessoas possam ter acesso ao apoio de que necessitam durante a gravidez e o parto.

Fonte: KUT

Transformando baterias descarregadas em recursos sustentáveis

A reciclagem de baterias gastas pode ser a chave para a produção sustentável de baterias para a transição para energia limpa. As regulamentações na Europa exigem uma maior reciclagem de baterias, o que pode reduzir o impacto ambiental do fabrico de baterias, minimizando a necessidade de mineração extensiva e minimizando os resíduos.

Anteriormente, a reciclagem de baterias de íons de lítio era limitada e desafiadora. No entanto, os novos regulamentos na Europa exigem a recolha e reciclagem de baterias de iões de lítio de veículos eléctricos, bicicletas eléctricas e sistemas de armazenamento de energia. As regras também incluem metas rígidas de recuperação de metais. Estas regulamentações são vistas como um passo no sentido da criação de um ciclo fechado de materiais críticos.

Ao reciclar metais como lítio, cobalto e níquel de baterias descarregadas, a produção de novas baterias pode ser mais sustentável e ecológica.

Fonte: Grist