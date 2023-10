Um vislumbre misterioso da atmosfera assustadora de Júpiter

Uma imagem recente capturada pela sonda Juno Mission revelou uma visão verdadeiramente incomum: um rosto grotesco escondido na atmosfera tumultuada de Júpiter. Assemelhando-se a uma pintura distorcida de Pablo Picasso, esta formação misteriosa surgiu no dia 7 de setembro, bem a tempo para o Halloween. Os cientistas, liderados por Vladimir Tarasov, processaram meticulosamente a imagem do instrumento Juno Cam na sonda, proporcionando um vislumbre cativante das misteriosas profundezas do gigante gasoso.

A sonda Juno Mission tem sido uma fonte fundamental de conhecimento sobre Júpiter desde o seu lançamento da Terra em 2011. Depois de embarcar numa viagem de cinco anos, entrou na órbita do planeta colossal em 2016, documentando diligentemente as suas características surpreendentes desde então.

Localizada na região do Jet N7, perto do pólo norte do planeta, a face está situada numa área conhecida pelas suas violentas tempestades, especificamente ciclones polares. Essas tempestades podem atingir tamanhos incríveis, com diâmetros de até 3,000 quilômetros e ventos atingindo impressionantes 680 quilômetros por hora. A atmosfera de Júpiter consiste em múltiplas camadas de hidrogênio e hélio, juntamente com nuvens rodopiantes de cristais de amônia. A ferocidade destas tempestades, combinada com poderosas correntes de jato, muitas vezes esculpem as nuvens de amônia em formações e padrões peculiares.

A NASA explica que a posição estratégica da sonda na linha que separa a luz solar e a escuridão proporciona um ponto de vista único para estudar as complexidades da superfície de Júpiter. Este ângulo específico da luz solar, proveniente de uma distância de 587 milhões de quilómetros, permite aos astrónomos obter informações valiosas. No entanto, também ocasionalmente dá origem a ilusões intrigantes, como a estranha figura semelhante a uma máscara testemunhada no mês passado.

O que percebemos como rostos ou formas reconhecíveis em padrões aleatórios é um fenômeno psicológico conhecido como pareidolia. Desde ver rostos torrados até identificar formações de nuvens como formas familiares, nossas mentes têm uma tendência notável de encontrar familiaridade no desconhecido. Neste caso, o aparecimento de um ghoul inspirado no Halloween no exterior atormentado de Júpiter acende a imaginação e nos lembra das maravilhas ilimitadas do cosmos.

Ao longo da história, imagens enigmáticas semelhantes surgiram das profundezas do espaço. As nebulosas revelaram borboletas, olhos e até cavalos, enquanto outros planetas como Marte também exibiram formações faciais intrigantes. Esses vislumbres fugazes da arte celestial continuam a cativar e inspirar nosso fascínio coletivo pelos vastos mistérios do universo.

FAQ:

P: O que é a Missão Juno?

R: A Missão Juno é uma sonda espacial lançada pela NASA em 2011 para estudar o planeta Júpiter.

P: O que é pareidolia?

R: A pareidolia é um fenômeno psicológico em que nosso cérebro percebe padrões ou formas familiares, como rostos, em estímulos aleatórios ou ambíguos.

P: A que distância fica a Missão Juno de Júpiter?

R: A Missão Juno está a aproximadamente 587 milhões de quilômetros de Júpiter.

P: O que causa as tempestades em Júpiter?

R: As tempestades em Júpiter, especialmente os ciclones polares, são causadas pelas poderosas correntes de jato do planeta e pela instabilidade atmosférica.

P: Existem formações semelhantes em outros corpos celestes?

R: Sim, formações semelhantes foram observadas em vários corpos celestes, incluindo nebulosas e a superfície de Marte.