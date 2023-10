Células de esperma: desafiando a física e revelando novas possibilidades

Os espermatozóides, essas potências microscópicas de procriação, há muito que intrigam os cientistas com a sua capacidade de desafiar as leis da física. De acordo com a terceira lei do movimento de Newton, seu método de nadar em direção a um ovo deveria ser impossível. Esta famosa lei afirma que para cada ação existe uma reação igual e oposta. No caso dos espermatozoides, isso significaria que eles deveriam ricochetear no líquido pelo qual estão viajando, interrompendo seu movimento.

No entanto, um novo estudo conduzido por Kenta Ishimoto, um cientista matemático da Universidade de Quioto, no Japão, lançou luz sobre este fenómeno fascinante. Publicado na PRX Life em 11 de outubro, o estudo investiga o domínio das interações não recíprocas para entender como os espermatozoides são capazes de resistir às forças que trabalham contra eles.

As descobertas revelam que os espermatozoides possuem uma capacidade única de contornar as regras do equilíbrio. Ao utilizar o “chicote de sua cauda”, um espermatozóide cria sua própria energia, permitindo-lhe gerar propulsão e desafiar a lei do movimento de Newton. Esta descoberta sugere que existem estruturas alternativas para a compreensão do comportamento de materiais vivos em fluidos viscosos.

Além de desvendar os mistérios dos espermatozoides, essas descobertas apresentam um enorme potencial para o campo da robótica. Os cientistas prevêem a criação de pequenos robôs que possam imitar a capacidade de natação dos espermatozoides. Esses robôs consistiriam em hastes e dobradiças interligadas, permitindo-lhes navegar por vários planos ajustando seus ângulos. Esses “super robôs espermáticos” poderão revolucionar áreas como a medicina e a monitorização ambiental, oferecendo novas possibilidades de exploração e intervenção.

Este estudo não só aprofunda a nossa compreensão do comportamento coletivo nos sistemas vivos, mas também destaca o potencial ilimitado da biomimética. Ao estudar as soluções engenhosas da natureza, podemos desbloquear avanços notáveis ​​na ciência e na tecnologia.

Perguntas Frequentes:

P: Qual é a terceira lei do movimento de Newton?

R: A terceira lei de Newton afirma que para cada ação há uma reação igual e oposta. Este princípio fundamental é amplamente utilizado para explicar o movimento dos objetos no mundo físico.

P: Como os espermatozoides desafiam a física?

R: Os espermatozoides desafiam a física ao se impulsionarem através de um líquido, apesar das forças que deveriam interromper seu movimento de acordo com a terceira lei do movimento de Newton.

P: Como o estudo dos espermatozoides poderia beneficiar a robótica?

R: O estudo dos espermatozóides pode inspirar o desenvolvimento de pequenos sistemas robóticos que imitem as suas capacidades de natação. Esses robôs poderiam ser utilizados em vários campos, incluindo medicina e monitoramento ambiental.

P: O que é biomimética?

R: Biomimética é a prática de emular os designs e estratégias da natureza para resolver os desafios humanos. Envolve inspirar-se em sistemas biológicos para criar soluções inovadoras.

Fontes:

– Universidade de Quioto: http://www.kyoto-u.ac.jp/en/research/research_results/2021/211021_1.html