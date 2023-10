Missão Psique: Explorando um Asteróide Rico em Metal

A missão inovadora Psyche da NASA está oficialmente em andamento, com a espaçonave Psyche embarcando em uma jornada de seis anos para estudar e explorar o asteroide rico em metal de mesmo nome. Esta é a primeira vez que a NASA utiliza o foguete Falcon Heavy da SpaceX para o lançamento de uma missão científica.

O Falcon Heavy decolou com sucesso do Centro Espacial Kennedy da NASA, decolando às 10h19 EST. Após o lançamento, a espaçonave Psyche separou-se do estágio superior do foguete e os engenheiros da NASA estabeleceram comunicação com ela pouco antes do meio-dia.

A sonda Psyche percorrerá uma distância de 2.2 mil milhões de quilómetros ao longo dos próximos seis anos, com o objetivo de alcançar o asteroide rico em metais situado na principal cintura de asteroides entre Marte e Júpiter. Antes de chegar ao seu destino, a espaçonave realizará uma demonstração de tecnologia conhecida como experimento Deep Space Optical Communications. Se for bem sucedido, esta será a primeira vez que as comunicações ópticas serão testadas fora do sistema Terra-Lua.

Ao chegar ao asteroide, Psyche passará aproximadamente 26 meses orbitando-o, permitindo aos cientistas estudar pela primeira vez um objeto espacial com superfície metálica. A espaçonave irá capturar imagens multiespectrais, criar mapas de superfície e investigar a composição química e mineral do asteróide. Está equipado com vários instrumentos, incluindo uma antena de rádio e um espectrômetro para analisar o campo gravitacional do asteróide e partículas de alta energia.

O Programa de Serviços de Lançamento da NASA escolheu o Falcon Heavy como veículo de lançamento para a missão Psyche devido ao seu substancial histórico de voos. Esta certificação de missão de “Categoria 3” permite que o Falcon Heavy execute missões críticas como Psyche. No futuro, a NASA planeja empregar o Falcon Heavy para outras missões significativas, incluindo a missão Europa Clipper e o lançamento de um satélite meteorológico geoestacionário.

O contrato de lançamento entre a NASA e a SpaceX equivale a aproximadamente US$ 131 milhões, com a missão total estimada em mais de US$ 1.2 bilhão.

Fontes: NASA, SpaceX